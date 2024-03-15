"Все назад!": Хирург выгнал всех из операционной, опасаясь, что боеприпас в черепе бойца может рвануть

Сергей Кучиц — хирург группы медицинского отряда спецназначения — провёл уникальную операцию раненому участнику специальной военной операции (СВО). Он извлёк из щеки бойца нечто, похожее на самодельный боеприпас, но перед этим выгнал всех из операционной. Оказалось, рентген не передаёт всю опасность ситуации.

Рентген не прояснил происхождение инородного тела в черепе бойца. Фото © Telegram / Дмитрий Зименкин

"Когда на поверхности показался край цилиндра с похожей на нажимной (накольный) капсуль-детонатор деталью, хирург выгнал всех из операционной, продолжая работать с одной мыслью: "С Божьей помощью не взорвётся!" — рассказал в своём телеграм-канале военкор Дмитрий Зименкин.

Сергей Кучиц променял кресло чиновника на халат хирурга. Он ушёл на СВО, оставив пост зампредседателя Правительства Ульяновской области. Фото © Telegram / Дмитрий Зименкин

Хирург, разумеется, был облачен в бронежилет, тактические очки и каску, хотя последние два предмета в случае негативного развития событий вряд ли бы его выручили.