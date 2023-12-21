Стало известно об уникальной операции, проведённой медиками 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" на Купянском направлении. Как передаёт Министерство обороны РФ, врачи извлекли взрыватель от выстрела осколочного гранатомётного (ВОГ) из мягких тканей спины военнослужащего.

В ведомстве рассказали, что пациент поступил с множественными осколочными ранениями и травмами. Сложность операции была в том, что в непосредственной близости от позвоночника военнослужащего в спине находился взрыватель от ВОГ. Снаряд был в боевой готовности и мог сдетонировать в любой момент.

Стоит отметить, что медицинский персонал во время проведения операции был в бронежилетах, а остальных пациентов переместили на безопасное расстояние. После того как предмет был извлечён из спины, его поместили в бронированный контейнер и передали инженерам.

"Работали так, как и должны были работать. Просто выполняли свою работу. Бояться тут ничего не нужно. Для нас первым делом важно спасти жизнь пациентам. Когда мы нашли этот предмет, страха не было, была обычная работа", — сказал военный хирург 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" Расул.