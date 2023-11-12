Уехавший на СВО экс-глава Минздрава Коми рассказал о работе врачом на передовой

Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев рассказал, как после 15 лет административной работы решил поехать врачом в зону специальной военной операции. По его словам, на передовой все навыки быстро вспоминаются, а медики в тылу помогают гуманитарной помощью.

"Я в течение года, когда спецоперация началась, думал… и сердечко зажималось, когда бойцы стали попадать в республику и мы занимались реабилитацией. Многие мои товарищи уехали на спецоперацию врачами, и наступил момент, когда я согласовал с семьёй, родителями, главой республики этот момент. Глава и семья одобрили, и я подписал контракт", — рассказал Дягилев РИА "Новости".

Он отметил, что не единственный медик на СВО, который вместо административной работы решил помогать нашим бойцам. Экс-министр добавил, что не практиковался 15 лет, однако на фронте быстро вспомнил все навыки.

Дягилев рассказал, что коллеги присылают гуманитарную помощь, которая включает медицинское оборудование. По словам врача, благодаря ей бойцам оказывается более качественная помощь.