Вооружённые силы Украины испытывают проблемы с командованием и личным составом, которые не дают добиваться успехов на фронте. Об этом рассказал военный медик ВСУ Глеб Битюков.

"Один и тот же человек может в течение одного года отвечать за логистику, боевую подготовку, ремонт техники, учёт горючего, хотя на самом деле не умеет делать ни одно из этих дел", — написал он в соцсети.

По словам военного медика, звания присуждаются бойцам не за достижения, а просто за выслугу лет и занятие тыловых должностей. Битюков подчеркнул, что в ВСУ вершин достигает тот, кто грамотный, не пьёт алкоголь, развивается и "иногда моется". Достойные и мотивированные люди либо покинули ряды украинской армии, либо погибли в боевых действиях, подытожил врач.