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2 февраля, 10:20

Царит хаос: Украинский военный медик пожаловался на командование ВСУ

Военный медик ВСУ Битюков: Звания украинским бойцам присуждаются за выслугу лет

Вооружённые силы Украины испытывают проблемы с командованием и личным составом, которые не дают добиваться успехов на фронте. Об этом рассказал военный медик ВСУ Глеб Битюков.

"Один и тот же человек может в течение одного года отвечать за логистику, боевую подготовку, ремонт техники, учёт горючего, хотя на самом деле не умеет делать ни одно из этих дел", — написал он в соцсети.

По словам военного медика, звания присуждаются бойцам не за достижения, а просто за выслугу лет и занятие тыловых должностей. Битюков подчеркнул, что в ВСУ вершин достигает тот, кто грамотный, не пьёт алкоголь, развивается и "иногда моется". Достойные и мотивированные люди либо покинули ряды украинской армии, либо погибли в боевых действиях, подытожил врач.

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А ранее Лайф писал, что украинская власть недостаточно помогает раненым солдатам. Бойцов бросают сразу же после того, как выплачивают деньги. Пострадавшим солдатам не хватает на жизнь тех выплат, которые выделяются им в качестве пенсии.

Обложка ©

Getty Images / Wolfgang Schwan

Дарья Нарыкова
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