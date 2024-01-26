"Просто бросают": Раненый солдат ВСУ обрушился с критикой на власти Украины
Офицер ВСУ Мельник: Украинские власти недостаточно помогают раненым солдатам
Украинская власть недостаточно помогает раненым солдатам. Выплатив некоторые деньги военнослужащим, она их бросает. Об этом сообщил экс-командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник.
"Я иногда возмущаюсь политикой, которую ведёт наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту "сотку" (выплаты раненым. — Прим. Лайфа), потом всё, давай, аля-улю, или берут, списывают", — рассказал боец ВСУ изданию "Украинская правда".
По словам офицера, который сам потерял ногу на СВО, раненым военнослужащим не хватает на жизнь денежных средств, которые выделяются в качестве пенсии. Экс-командир задался вопросом, как власти Киева будут выстраивать дальнейшее общение с этими людьми, если уже сейчас они их "просто бросают".
Ранее Лайф писал, что медучреждения Харькова переполнены ранеными бойцами ВСУ. В СМИ отмечают, что это связано с серьёзными потерями Украинской армии на Купянском направлении. Примечательно, что из-за отсутствия места раненых кладут прямо в коридорах.
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