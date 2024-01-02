Раненый боец ВСУ рассказал, как сослуживцы массово бойкотируют приказы командиров Радиоперехваты говорят о массовых отказах солдат ВСУ выполнять боевые задачи 10018 10018 Солдаты ВСУ отказываются воевать. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Украинские военнослужащие массово отказываются выходить на позиции и идти в наступление. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на записи радиоперехватов раненых солдат ВСУ.

"Честно, уже, спасибо Богу, всё хорошо. Ну, 20 процентов лёгких поражённых. Лёгкие восстанавливаются, диски повпихивали назад. Диски повылетали со спины... Уже массажи прошёл, уже хожу. Там получилось, короче, все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать", — говорит один из украинских военных.

Он добавляет, что это не какой-то исключительный случай, так как отказов выполнять боевые задачи с каждым днём всё больше. По его словам, сразу пять подразделений ВСУ не стали выполнять приказы командования. Военнослужащий поясняет, что отправляющиеся на передовую группы несут серьёзные потери и даже трудно посчитать, сколько там погибших и раненых. Украинский солдат также пожаловался, что всех военных с лёгким ранением командиры ВСУ быстро возвращают в строй.

"Кто может ходить, стоять на ногах — то все должны быть на месте. Там ребята с поломанными рёбрами после штурма тоже", — объяснил мужчина.

Ранее Лайф писал, что заградотряд ВСУ совершил самосуд над солдатами и офицерами украинской армии за отказ форсировать Днепр под сплошным огнём. По бойцам, не желающим выполнять самоубийственный приказ, была открыта стрельба на поражение.

Авторы Татьяна Миссуми