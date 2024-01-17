Лежат в коридорах: Больницы Харькова до отказа забиты ранеными бойцами ВСУ

Больницы Харькова переполнены ранеными бойцами ВСУ в связи с серьёзными потерями украинской армии на Купянском направлении. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

"Медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными солдатами ВСУ. В том числе их везут в гражданские больницы. Там зачастую многие раненые лежат в коридорах, потому что мест в палатах уже нет", — сообщил агентству представитель оперслужб.