Лежат в коридорах: Больницы Харькова до отказа забиты ранеными бойцами ВСУ
Харьковские больницы переполнены ранеными бойцами ВСУ из-за потерь под Купянском
Больницы Харькова переполнены ранеными бойцами ВСУ в связи с серьёзными потерями украинской армии на Купянском направлении. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.
"Медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными солдатами ВСУ. В том числе их везут в гражданские больницы. Там зачастую многие раненые лежат в коридорах, потому что мест в палатах уже нет", — сообщил агентству представитель оперслужб.
Украинская армия несёт катастрофические потери не только под Купянском, но и на других направлениях. Накануне она лишилась 280 солдат на Донецком направлении.
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