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17 января, 04:27

Лежат в коридорах: Больницы Харькова до отказа забиты ранеными бойцами ВСУ

Харьковские больницы переполнены ранеными бойцами ВСУ из-за потерь под Купянском

Больницы Харькова переполнены ранеными бойцами ВСУ в связи с серьёзными потерями украинской армии на Купянском направлении. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

"Медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными солдатами ВСУ. В том числе их везут в гражданские больницы. Там зачастую многие раненые лежат в коридорах, потому что мест в палатах уже нет", — сообщил агентству представитель оперслужб.

"Наступают со всех сторон": В ВСУ забили тревогу из-за натиска войск России под Купянском
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Украинская армия несёт катастрофические потери не только под Купянском, но и на других направлениях. Накануне она лишилась 280 солдат на Донецком направлении.

Обложка ©

Getty Images / Chris McGrath

Оксана Попова
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