"Нужен откровенный разговор": Психолог объяснила, что делать, если ребёнок застал родителей за сексом

Картина занимающихся сексом родителей не нанесёт ребёнку психологической травмы, если ему правильно всё объяснить. Об этом заявила психолог, коуч, член World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) Анастасия Полхова. По её словам, в таких ситуациях главное — не впадать в панику и вести себя спокойно, что не даст чаду подумать, что он увидел что-то плохое.

Так, специалист рекомендует одному из родителей одеться, подойти к ребёнку и спросить, не захотел ли он воды или в туалет, и после этого уложить спать. Обратить внимание на поведение ребёнка психолог рекомендует в случае, если подобная ситуация будет повторяться.

Наутро Полхова посоветовала устроить чаду откровенный разговор без смущения или смешков — спросить, что конкретно он видел. Причём не стоит представлять себе ужасные картины, так как чаще всего дети понимают всё проще. Например, секс может показаться им простыми объятиями, однако в случае вопросов на них будет необходимо ответить.

"К тому же возраст пяти-шести лет — идеальный для первого серьёзного разговора о сексе. Необходимо прямо сказать, что папа и мама любят друг друга, а в тесном телесном контакте и проявляется их любовь. Нет нужды сразу же рассказывать про процессы зачатия и прочие подробности. Для этого лучше выбрать другое время", — уточнила собеседница РИАМО.

Однако советы психолога подойдут не всем: если семья обитает в небольшой однокомнатной квартире, то секс родителям стоит перенести в другое место — например, в ванную комнату или на кухню.