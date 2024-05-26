Шпаргалка от психолога, как противостоять манипуляциям собеседника: 4 рабочих приёма

Многим из нас доводилось иметь дело с манипулятивным поведением других людей. В подобных коммуникациях провокатор подсознательно либо осознанно пытается заставить собеседника испытывать различные эмоции с целью выбить его из равновесия. Он хочет, чтобы вы оправдывались, спорили, защищались. Для того чтобы вызвать у человека реакцию, достаточно задеть его ценности, страхи, потребности и другие эмоциональные точки. Это может происходить через вопросы, обвинения, оскорбления, нарушение границ, угрозы и другие манипулятивные приёмы.

Но как на это реагировать, зная, что искусный провокатор будет стараться использовать любую вашу реакцию против вас? Во-первых, не вступать в споры и разборки. Можно просто научиться оставлять человека наедине с его мнением. При этом необходимо понимать, что каждый имеет право на своё оценочное суждение и оно необязательно должно совпадать с вашим. Это нормально, что у людей разные точки зрения.

не вступать в споры и разборки. Можно просто научиться оставлять человека наедине с его мнением. При этом необходимо понимать, что каждый имеет право на своё оценочное суждение и оно необязательно должно совпадать с вашим. Это нормально, что у людей разные точки зрения. Во-вторых, не забывайте про свои эмоции. Вы имеете право выражать и проживать их, каким бы ни было мнение окружающих по этому поводу.

не забывайте про свои эмоции. Вы имеете право выражать и проживать их, каким бы ни было мнение окружающих по этому поводу. В-третьих, заботьтесь сначала о себе и своём внутреннем состоянии. Это простые правила психологической устойчивости и защиты личных границ.

Ниже психолог Екатерина Гулянская рассказала Life.ru про четыре приёма, которые помогут противостоять манипуляциям собеседника и выйти из коммуникации, не растратив внутренней целостности и эмоционального настроя.

1. Эмоциональная включённость в собеседника

Как только вы почувствуете, что попались на крючок, сразу же включайтесь с интересом в собеседника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Первое, что, по словам эксперта, вы должны предпринять в коммуникации с манипулятором, — эмоционально включиться в него. Ведь большинство провокаций нацелено, чтобы выключить вас из активного процесса, заставить реагировать, вымотать и замкнуться. Поэтому, как только вы почувствуете, что попались на крючок, и поймёте, что вас пытаются вывести на эмоции, сразу же включайтесь с интересом в собеседника. Можно даже проговорить про себя примерно следующее: "Ух ты, как он разговаривает!" Многие используют для описания этого метода выражение Виктора Пелевина: "Собака смотрит на палку, а лев — на того, кто её бросил".

То есть вы не на саму тему провокации реагируете, а начинаете уделять внимание тому, кто её создал. Екатерина Гулянская Психолог

Когда включитесь с интересом и удивлением в манипулятора, это даст вам дополнительное время в момент коммуникации, рассеет ваше напряжение и не позволит накручиваться негативным эмоциям. "При этом нужно проявлять внимание и удивляться не в себя, а в своего собеседника. Демонстрируйте ему свою включённость, как бы сообщая: ты мне интересен, я вижу тебя и твои действия, считываю твои эмоции. Для убедительности можно даже кивать головой или поддакивать", — поясняет эксперт.

Таким образом вы будете давать сигнал собеседнику, что вы его слышите и понимаете контекст разговора. Ваша включённость и активное слушание позволят ему выговориться и разрядиться. При этом вы должны понимать лишь значение его слов, но ни в коем случае не впитывать и не принимать на личный счёт ту информацию, которая от него исходит. Можете представить, что этому товарищу плохо, а вам просто нужно дать ему возможность выговориться.

Здесь важно давать собеседнику подтверждение, что вы его слышите и понимаете. Екатерина Гулянская Психолог

Если же в этом плане собеседник не получит вашей поддержки, потому что вы его проигнорируете, он начнёт цепляться и провоцировать ещё больше. В таком случае вы можете услышать от него что-то вроде: "Почему ты не слушаешь меня? Не слышишь и не понимаешь, что я тебе говорю?" Поэтому вам нужно помочь ему излить всё, что накопилось. Как только вы увидите, что словарный и эмоциональный запас собеседника иссяк, переходите к следующему приёму.

2. Диссоциация, или метафрейм

Техника метафрейма: "Я уважаю ваше право иметь своё мнение, притом что я с ним не согласен". Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

"Метафрейм" дословно означает "взгляд со стороны". То есть когда находитесь где-то вовне или над этим — вне рамок (вне фрейма) — в качестве стороннего наблюдателя. Самый действенный способ диссоциироваться — посмотреть на происходящее со стороны и обозначить или назвать это своими словами. Что это? Это мнение? Это вопрос? Это комментарий? Это провокация? Это угроза?

Например: "Это интересное мнение, комментарий, вопрос" или "Благодарю вас за комментарий, за вопрос. Очень хорошо, что вы поделились своим мнением". Или "Это громко сказано. Это сильное заявление. Это хорошая попытка провокации". Или "Я вижу, что вы хотите меня задеть этим. Я вижу, что сейчас вы хотите меня разозлить или спровоцировать".

При этом вам ни в коем случае не нужно вникать в суть манипуляции, иначе вы начнёте реагировать на неё, проживать и брать на себя. Екатерина Гулянская Психолог

Фактически таким образом вы изолируете мнение собеседника и сообщаете ему: "Это всего-навсего ваше мнение. И оно только ваше. Я его не беру, не принимаю. Я не могу с этим ничего сделать" или "Я уважаю ваше право иметь своё мнение, притом что я с ним не согласен".

Метафрейм поможет вам выйти из слияния с собеседником, зависимости от его мнения и даже разоблачить его умысел. При этом диссоциация становится универсальным приёмом, который можно использовать в любых коммуникациях. Екатерина Гулянская Психолог

Например, воспользуйтесь для предотвращения манипуляции следующими фразами: "Это всё интересно, но оторвано от реальности". "О, благодарю за ваше мнение, так тоже некоторые могут подумать". "Вы не понимаете, это работает только в теории". "Очень рад услышать вашу точку зрения по этому поводу". "Вам что, нечего по этому поводу даже ответить?" "Согласитесь, это хоть и яркое, но не самое трезвое суждение с вашей стороны" и так далее.

"Метафреймуя, вы убираете себя оттуда, куда направлено воздействие. Вы находитесь всегда "мета", то есть над, вне, как бы сообщая оттуда: "Это только ваше мнение", "Это ваша провокация", "Это ваш вопрос", "Это ваш комментарий" и так далее. Здесь следует помнить, что универсальных скриптов не бывает и быть не может", — поясняет эксперт. И продолжает, говоря, что, если почувствовали, что вас провоцируют на выброс эмоций, возвращайтесь к предыдущему приёму и начинайте проявлять включённость, интерес и удивление. Также можете спросить себя: "Зачем сейчас я нахожусь в этой коммуникации?" Ответ на вопрос поможет вам избрать правильную тактику поведения.

3. Утилизация манипулятивных попыток

Как правильно сообщить собеседнику, что в его мнении никто не заинтересован: ответ психолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Успешно пройдя первые два этапа, вам остаётся попрощаться с мнением манипулятора, которое вы предварительно изолировали. Таким образом, вы избавитесь от предназначавшегося вам посыла и поставите точку в диалоге.

Для этого следует обозначить своё отношение к изолированному мнению манипулятора. Например, можно сказать в его адрес: "Сожалею, что у вас именно такое мнение", "Очень жаль, что у вас появились причины так думать" или "Очень хорошо, что вы имеете свою точку зрения по этому поводу". Екатерина Гулянская Психолог

Таким образом, вы скажете собеседнику, что в его мнении не заинтересованы, никто ничего не собирается с ним делать. На этой ноте следует попрощаться с ним и завершить разговор. "В случае если собеседник начнёт озвучивать новые провокации, необходимо возвратиться к предыдущему приёму — диссоциации, — пока у него не иссякнет интерес продолжать вас провоцировать", — рассказывает бизнес-психолог, магистр психологии Екатерина Гулянская.

Выводы

Как безопасно для психики прекратить разговор с манипулятором и не забрать его негатив себе. Фото © Freepik

Применение приёмов включённости, метафрейма и утилизации при общении с провокаторами позволит вам выслушать, изолировать и избавиться от вредоносного и разрушительного влияния других людей на вашу жизнь.

"В заключение приведу последний пример для противостояния манипуляциям собеседника. Допустим, на провокационную реплику следующего содержания: "На кого вы похожи, как безвкусно вы одеты!" можно ответить: "О, сколько эмоций в ваших словах. Хорошо, что вы имеете своё мнение по этому поводу", — говорит эксперт.

Всегда следует оставлять провокатору право быть неправым. Позвольте другим людям иметь своё мнение. Дайте право не любить вас, испытывать эмоции и даже страдать. Это позволит вам выходить из зависимости от мнения других людей и эмоционального слияния с ними.