Почему женщины изменяют? Оскар Уайльд всё объяснил ещё 200 лет назад, и психологи согласны
Оскар Уайльд, великий писатель и тонкий психолог, всё давно объяснил простым языком. Life.ru разъясняет, что же скрывается за кулисами женской неверности и остались ли слова классика до сих пор актуальны.
Оскар Уайльд, легендарный английский писатель, оставил после себя не только выдающиеся произведения, но и множество афоризмов, которые актуальны и по сей день. Одной из самых обсуждаемых тем в его работах и жизни были романтические взаимоотношения. В своих высказываниях о браке и изменах он был, как всегда, остроумен и провокационен.
Взгляды Уайльда на брак и измены
Как объяснял женские измены Оскар Уайльд. Фото © Kinopoisk
Оскар Уайльд жил в викторианской Англии, где пуританские нравы царили повсеместно. Его личная жизнь была насыщена скандалами, которые даже привели к его изгнанию из страны. В итоге он умер во Франции, вдали от родины. Писатель был также известен своими остроумными высказываниями о браке. Он утверждал: "Прелесть брака состоит в том, что обоюдная измена — совершенно необходимое условие совместной жизни". Такой взгляд на отношения был не просто провокационным, он заставлял задуматься о природе супружества и верности. Сам Уайльд был женат, но его брак не был счастливым. Уже через год после женитьбы Оскар писал своему другу, что его жена подурнела и потолстела. В итоге узы любви распались, оставив Уайльда разочарованным.
Женские измены: что по этому поводу говорил Оскар Уайльд
Оскар Уайльд — о женских изменах: причины и последствия. Фото © "Дориан Грей" (2009), режиссёр Оливер Паркер, сценаристы Тоби Финлэй, Оскар Уайльд / Kinopoisk
По мнению Уайльда, измены в браке зачастую вызваны неудовлетворённостью одного из партнёров. Это может быть связано с эмоциональным или физическим отсутствием чего-либо, а также из-за нехватки внимания или заботы. Писатель Оскар Уайльд считал, что женщина может искать утешение и внимание на стороне, если не получает их в браке. Один из его афоризмов звучит так.
Когда женщина почувствует, что её муж равнодушен к ней, она начинает одеваться слишком кричаще и безвкусно или у неё появляются очень нарядные шляпки, за которые платит чужой муж.
Если коротко: женщина изменяет, когда чувствует себя одинокой в браке. Эта фраза отражает глубинную психологию супружеской неверности и показывает, что часто причина кроется в отсутствии эмоциональной близости.
Психология измен — современный взгляд
Почему женщины изменяют: мнение Оскара Уайльда и современных психологов. Фото © Shutterstock / Prostock-studio
Современные психологи и социологи часто подтверждают мысли Уайльда. Исследования показывают, что женщины склонны изменять, когда они чувствуют себя эмоционально неудовлетворёнными в браке. Это может проявляться в недостатке внимания, поддержки или душевной близости со стороны возлюбленного. Исследования также показывают, что женщины ищут на стороне не только физическую близость, но и эмоциональную поддержку. Это только подтверждает, что неудовлетворённость в браке часто становится основной причиной измен.
"Хорошая женщина" (2004), режиссёр Майк Баркер, сценаристы Ховард Химельштейн, Оскар Уайльд / Kinopoisk