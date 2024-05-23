Почему женщины изменяют? Оскар Уайльд всё объяснил ещё 200 лет назад, и психологи согласны

Оскар Уайльд, легендарный английский писатель, оставил после себя не только выдающиеся произведения, но и множество афоризмов, которые актуальны и по сей день. Одной из самых обсуждаемых тем в его работах и жизни были романтические взаимоотношения. В своих высказываниях о браке и изменах он был, как всегда, остроумен и провокационен.

Взгляды Уайльда на брак и измены

Как объяснял женские измены Оскар Уайльд. Фото © Kinopoisk

Оскар Уайльд жил в викторианской Англии, где пуританские нравы царили повсеместно. Его личная жизнь была насыщена скандалами, которые даже привели к его изгнанию из страны. В итоге он умер во Франции, вдали от родины. Писатель был также известен своими остроумными высказываниями о браке. Он утверждал: "Прелесть брака состоит в том, что обоюдная измена — совершенно необходимое условие совместной жизни". Такой взгляд на отношения был не просто провокационным, он заставлял задуматься о природе супружества и верности. Сам Уайльд был женат, но его брак не был счастливым. Уже через год после женитьбы Оскар писал своему другу, что его жена подурнела и потолстела. В итоге узы любви распались, оставив Уайльда разочарованным.

Женские измены: что по этому поводу говорил Оскар Уайльд

Оскар Уайльд — о женских изменах: причины и последствия. Фото © "Дориан Грей" (2009), режиссёр Оливер Паркер, сценаристы Тоби Финлэй, Оскар Уайльд / Kinopoisk

По мнению Уайльда, измены в браке зачастую вызваны неудовлетворённостью одного из партнёров. Это может быть связано с эмоциональным или физическим отсутствием чего-либо, а также из-за нехватки внимания или заботы. Писатель Оскар Уайльд считал, что женщина может искать утешение и внимание на стороне, если не получает их в браке. Один из его афоризмов звучит так.

Когда женщина почувствует, что её муж равнодушен к ней, она начинает одеваться слишком кричаще и безвкусно или у неё появляются очень нарядные шляпки, за которые платит чужой муж. Оскар Уайльд Ирландский писатель и поэт

Если коротко: женщина изменяет, когда чувствует себя одинокой в браке. Эта фраза отражает глубинную психологию супружеской неверности и показывает, что часто причина кроется в отсутствии эмоциональной близости.

Психология измен — современный взгляд

Почему женщины изменяют: мнение Оскара Уайльда и современных психологов. Фото © Shutterstock / Prostock-studio