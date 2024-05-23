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23 мая, 14:30

После рождения ребёнка пойдёт налево: 3 железных признака, предвещающих измену мужа

Сколько бывает случаев, что после появления в семье малыша новоиспечённый папаша начинает сначала с отвращением смотреть на уставшую и, вероятно, немного располневшую женщину, а потом и вовсе решается на измену. Можно ли как-то заранее понять, что вас ждёт именно это?

Отношения в любой паре меняются после рождения малыша. Как правило, перемены наступают с появлением первенца, поскольку новоиспечённые родители пока не догадываются, что их ждёт с возникновением нового человека в доме. Красивые картинки, которые мы рисуем в своём воображении, быстро рушатся, уступая место реальному быту. Именно первый год после рождения ребёнка является самым кризисным, поскольку его сопровождают различные провоцирующие факторы: недосыпы, новые обязанности и функции, определённые трудности с прежним режимом интимной жизни.

Многие мужчины, как рассказывает Life.ru психолог Ольга Романив, действительно начинают пасовать и испытывать растерянность и раздражение из-за изменившегося поведения второй половинки, частых конфликтов. Конечно, всё это не говорит, что супруг обязательно пойдёт налево, но в такое время вероятность, что партнёр "сорвётся", всё-таки растёт. Как понять, что мужчина "предрасположен" к неверности после рождения ребёнка? Есть несколько признаков.

Если были проблемы в отношениях и до появления малыша

Психология мужчин: как понять, что он начнёт изменять, если родить. Фото © Shutterstock / Krakenimages.com

Психология мужчин: как понять, что он начнёт изменять, если родить. Фото © Shutterstock / Krakenimages.com

Учтите, что рождение ребёнка в доме является своего рода лакмусовой бумажкой, которая обязательно подсветит все проблемы, присутствующие в паре. Принято считать, что появление малыша объединяет семью, сглаживает острые углы, но данное убеждение ошибочное.

Напротив, рождение ребёнка всё обостряет и выносит на свет скрытые проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали: кардинальные различия в вопросах воспитания, отношения со свекровью, личные претензии друг к другу.

Ольга Романив

психолог

Напротив, рождение ребёнка всё обостряет и выносит на свет скрытые проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали: кардинальные различия в вопросах воспитания, отношения со свекровью, личные претензии друг к другу.
Напротив, рождение ребёнка всё обостряет и выносит на свет скрытые проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали: кардинальные различия в вопросах воспитания, отношения со свекровью, личные претензии друг к другу.

В подобное время в паре, как продолжает психолог, могут начаться частые скандалы. Но они возникают не на пустом месте, как кажется, а из-за вполне объяснимых и давно назревших поводов, которые партнёры пытались игнорировать, а зря. "Если вы хотите минимизировать риски "срыва" мужчины, улаживайте проблемы до появления малыша, не стремясь сделать ребёнка неким "громоотводом". Потому что такая тактика не даст желаемого результата", поясняет эксперт.

Если часто отказываете мужчине в его потребности

В отличие от женщин, у которых после рождения ребёнка на определённое время может измениться отношение к интимной сфере, мужчины продолжают мечтать об удовлетворении естественных потребностей.

Ольга Романив

Психолог

В отличие от женщин, у которых после рождения ребёнка на определённое время может измениться отношение к интимной сфере, мужчины продолжают мечтать об удовлетворении естественных потребностей.
В отличие от женщин, у которых после рождения ребёнка на определённое время может измениться отношение к интимной сфере, мужчины продолжают мечтать об удовлетворении естественных потребностей.

Конечно, на первых порах они с пониманием отнесутся к состоянию супруги, у которой возникло столько новых обязанностей и функций, но терпение партнёра не безгранично. Если вы раз за разом будете отказывать мужчине в физиологической потребности, рано или поздно он может решиться на измену, чтобы сбросить накопившееся напряжение и наконец доказать себе свою состоятельность.

После рождения ребёнка многим женщинам бывает сложно вернуться в строй. Однако надо помнить о том, что сильный пол любит глазами и мечтает увидеть прежнюю супругу: привлекательную, ухоженную, соблазнительную. Со слов психолога, если вы забыли про важнейшую составляющую любого брака, риск случайного загула заметно возрастает.

Если вы изводите мужчину придирками и скандалами

Как новоиспечённым родителям справиться с кризисом после рождения ребёнка и не допустить супружеской неверности. Фото © Shutterstock / Zhuravlev Andrey

Как новоиспечённым родителям справиться с кризисом после рождения ребёнка и не допустить супружеской неверности. Фото © Shutterstock / Zhuravlev Andrey

"Мало денег, помощи с ребёнком и по дому, обязанностей, внимания и понимания список придирок и претензий уставшей и вымотанной молодой матери можно продолжать очень долго. В чём-то вы будете правы, а в чём-то нет, но это не важно, ведь однажды мужчине захочется сбежать туда, где нет криков любимой, критики и скандалов", объясняет психолог.

Эксперт продолжает, говоря, что повезёт, если возмущаться любимый отправится к родственникам или друзьям. И очень плохо, когда в его голову придёт мысль оторваться и попытаться снизить зашкаливающий уровень стресса, а рядом подвернётся соответствующая женщина.

Спасение от такого поворота событий только одно — беречь как свои нервы, так и нервы мужчины.

Ольга Романив

Психолог

Спасение от такого поворота событий только одно — беречь как свои нервы, так и нервы мужчины.
Спасение от такого поворота событий только одно — беречь как свои нервы, так и нервы мужчины.

Как это сделать? Психолог предлагает перестать предъявлять кучу требований к себе и новоиспечённому отцу и уметь отказаться от вещей, которые только на первый взгляд кажутся такими важными. Например, вместо того чтобы заниматься глажкой белья малыша во время его сна — отдохнуть самой; не бояться время от времени привлекать к делу проверенную няню; не выбиваться из сил, готовя супругу ужин из трёх блюд, а заказать пиццу.

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Обложка ©

Shutterstock / Motortion Films

Ольга Годуненко
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