После рождения ребёнка пойдёт налево: 3 железных признака, предвещающих измену мужа

Отношения в любой паре меняются после рождения малыша. Как правило, перемены наступают с появлением первенца, поскольку новоиспечённые родители пока не догадываются, что их ждёт с возникновением нового человека в доме. Красивые картинки, которые мы рисуем в своём воображении, быстро рушатся, уступая место реальному быту. Именно первый год после рождения ребёнка является самым кризисным, поскольку его сопровождают различные провоцирующие факторы: недосыпы, новые обязанности и функции, определённые трудности с прежним режимом интимной жизни.

Многие мужчины, как рассказывает Life.ru психолог Ольга Романив, действительно начинают пасовать и испытывать растерянность и раздражение из-за изменившегося поведения второй половинки, частых конфликтов. Конечно, всё это не говорит, что супруг обязательно пойдёт налево, но в такое время вероятность, что партнёр "сорвётся", всё-таки растёт. Как понять, что мужчина "предрасположен" к неверности после рождения ребёнка? Есть несколько признаков.

Если были проблемы в отношениях и до появления малыша

Психология мужчин: как понять, что он начнёт изменять, если родить. Фото © Shutterstock / Krakenimages.com

Учтите, что рождение ребёнка в доме является своего рода лакмусовой бумажкой, которая обязательно подсветит все проблемы, присутствующие в паре. Принято считать, что появление малыша объединяет семью, сглаживает острые углы, но данное убеждение ошибочное.

Напротив, рождение ребёнка всё обостряет и выносит на свет скрытые проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали: кардинальные различия в вопросах воспитания, отношения со свекровью, личные претензии друг к другу. Ольга Романив психолог

В подобное время в паре, как продолжает психолог, могут начаться частые скандалы. Но они возникают не на пустом месте, как кажется, а из-за вполне объяснимых и давно назревших поводов, которые партнёры пытались игнорировать, а зря. "Если вы хотите минимизировать риски "срыва" мужчины, улаживайте проблемы до появления малыша, не стремясь сделать ребёнка неким "громоотводом". Потому что такая тактика не даст желаемого результата", — поясняет эксперт.

Если часто отказываете мужчине в его потребности

В отличие от женщин, у которых после рождения ребёнка на определённое время может измениться отношение к интимной сфере, мужчины продолжают мечтать об удовлетворении естественных потребностей. Ольга Романив Психолог

Конечно, на первых порах они с пониманием отнесутся к состоянию супруги, у которой возникло столько новых обязанностей и функций, но терпение партнёра не безгранично. Если вы раз за разом будете отказывать мужчине в физиологической потребности, рано или поздно он может решиться на измену, чтобы сбросить накопившееся напряжение и наконец доказать себе свою состоятельность.

После рождения ребёнка многим женщинам бывает сложно вернуться в строй. Однако надо помнить о том, что сильный пол любит глазами и мечтает увидеть прежнюю супругу: привлекательную, ухоженную, соблазнительную. Со слов психолога, если вы забыли про важнейшую составляющую любого брака, риск случайного загула заметно возрастает.

Если вы изводите мужчину придирками и скандалами

Как новоиспечённым родителям справиться с кризисом после рождения ребёнка и не допустить супружеской неверности. Фото © Shutterstock / Zhuravlev Andrey

"Мало денег, помощи с ребёнком и по дому, обязанностей, внимания и понимания — список придирок и претензий уставшей и вымотанной молодой матери можно продолжать очень долго. В чём-то вы будете правы, а в чём-то нет, но это не важно, ведь однажды мужчине захочется сбежать туда, где нет криков любимой, критики и скандалов", — объясняет психолог.

Эксперт продолжает, говоря, что повезёт, если возмущаться любимый отправится к родственникам или друзьям. И очень плохо, когда в его голову придёт мысль оторваться и попытаться снизить зашкаливающий уровень стресса, а рядом подвернётся соответствующая женщина.

Спасение от такого поворота событий только одно — беречь как свои нервы, так и нервы мужчины. Ольга Романив Психолог