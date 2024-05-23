7 правил, чтобы ЕГЭ не превратился в психологическую травму Клинический психолог, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов — о том, как родители могут поддержать подростка в период сдачи экзаменов, во время ЕГЭ. 23 мая, 10:44 Как справиться со стрессом из-за ЕГЭ: советы клинического психолога. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

С приближением экзаменов у большинства учеников 9-х и 11-х классов растёт напряжение. Ведь для них это один из самых важных периодов испытания, можно даже сказать — первый значимый экзамен в жизни. И конечно, всех их волнует, как они его сдадут. Но ещё больше этот вопрос тревожит родителей выпускников. И это можно понять. Ведь для многих родителей экзамены их детей — это и их результат, оценка их усилий по воспитанию ребёнка. И почти каждый родитель стремится к тому, чтобы его ребёнок получил наивысшую оценку.

Экзамен — это не результат

Не следует воспринимать ошибки и неудачи ребёнка при сдаче ЕГЭ как катастрофу, считают психологи. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Однако здесь кроется серьёзная опасность, заключающаяся в том, что, требуя от ребёнка отличной сдачи экзаменов, родители часто не осознают, что тем самым могут полностью убить интерес подростка к учёбе. Смещая внимание с процесса на результат, мама, папа, бабушка непроизвольно начинают сравнивать ребёнка с другими детьми, которые учатся лучше, добиваются больших результатов. И подросток теряет интерес к учёбе. Познание мира у ребёнка построено на интересе. И если он теряет интерес к учёбе, то часто это происходит потому, что родители постоянно спрашивают его о достижениях, требуют от него только результата, забывая об увлекательности и важности самого процесса обучения. К сожалению, это приводит к неуспеху.

Ошибки ребёнка — это важный опыт

Не следует воспринимать ошибки и неудачи ребёнка как катастрофу и тем более, пытаясь уберечь его от огорчения, выполнять за него то, что он должен сделать сам. Выполнять домашние задания, готовиться к экзаменам ребёнок должен самостоятельно. Ведь и задания, и экзамены существуют именно для того, чтобы он научился самостоятельности. Самостоятельно отточил навыки управления своим вниманием, мышлением, памятью, навыками письма, пониманием сложных текстов. Самостоятельно научился решать задачи. И не нужно бояться ошибок. Не только успешно выполненное задание, но и неверно решённая задача дают ребёнку важный опыт. Ему важно понимать, что ошибки случаются, но их всегда можно исправить.

Ваша вера в ребёнка — это его успех!

Когда подросток не верит в свои силы, не верит в себя, он не получает мотивационной энергии, которая бы заставляла его делать что-то в этом мире. Это порождает различные комплексы. Поэтому если родители считают, что постоянное напоминание ребёнку о том, что он неуч и ничего не добьётся, как-то мотивирует его на достижение лучших результатов в учёбе, то это в корне неверно. Это может зародить в нём только кучу комплексов. И куда приведут эти комплексы? Хорошо, если человек, преодолевая эти комплексы, будет добиваться успеха. Но чаще бывает наоборот. Поэтому важно поддерживать в ребёнке веру в свои силы, убеждать его в том, что он способен решить ту или иную задачу, даже если у него что-то не получается.

Плач — это не всегда плохо

Важно, чтобы ребёнок почувствовал искреннюю поддержку родителей. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Если ваш сын или дочь плачет, переживает во время подготовки к уроку или к экзамену — это не всегда плохо. Родителям в этот момент важно не идти на поводу у своих эмоций: не кричать на него в ответ, не заставлять замолчать. У ребёнка ответственный период, и нельзя забывать об этом. Стоит поговорить о том, что с ним происходит, подумать, как ему помочь. Возможно, он чего-то боится, не уверен в своих силах. Важно, чтобы ребёнок почувствовал искреннюю поддержку родителей. Иначе его переживания могут стать разрушительными для его психического здоровья.

Сильная опека ребёнка — тревожность родителей

Нередко причина гиперопеки — тревожность родителей. Да, с ребёнком всегда есть о чём беспокоиться, и это нормально. И выпускные экзамены — одна из весомых причин. Но следует помнить, что нельзя контролировать ребёнка тотально. Нужно давать ему свободу, чтобы он учился контролировать свою жизнь. Иначе рано или поздно он столкнётся с реальностью, к которой окажется не готов, потому что жил по указке родителей. Порой родители сталкиваются с тем, что послушный прежде сын начинает проявлять агрессию. И особенно это может проявиться в момент подготовки к экзаменам.

В таких случаях важно помнить, что не всегда агрессия — результат патологии. Бывает, что ребёнок был зажат со всех сторон — излишним вниманием, заботой. И агрессия в данном случае это желание выйти из-под тотального контроля. В такой ситуации нужно дать ребёнку выпустить пар, а родителям следует обратить внимание на своё собственное поведение.

Важно научиться постепенно передавать ребёнку все функции по решению его собственных проблем. Да, это потребует времени, усилий, придётся выдерживать истерики, агрессивные всплески, ведь прежде за ребенка всё делали взрослые, но прививать самостоятельность нужно. Чтобы в будущем дать ему прожить свою жизнь. Сами экзамены вы за него не сдадите.

Любовь и поддержка

Если подросток попросил вас помочь и объяснил подробно, с чем и в каких вопросах у него не получается, — это тот самый момент, когда ему нужно помочь. Фото © Shutterstock / fizkes

Как понять, что ребёнку действительно нужна поддержка? Если он попросил вас помочь и объяснил подробно, с чем и в каких вопросах у него не получается, — это тот самый момент, когда ему нужно помочь. Он является удачным поводом, чтобы начать разговор с сыном или дочерью, чтобы проявить свою искреннюю заботу и поддержку.

Вдруг не сдаст?

Если вдруг ребёнок всё же не сдаст экзамен — такое тоже может случиться, — важно, чтобы он не воспринял это как катастрофу, крушение всей его жизни. Нужно объяснить, что всегда есть выход — пересдать позже. Важно не считать ребёнка при этом неполноценным и ни в коем случае не сравнивать его с теми, кто сдал. Неудачи случаются. Выпускные экзамены — это его первый опыт. Твёрдая уверенность родителей в том, что выход есть и что даже самый плохой исход — не конец света, поможет справиться с любым страхом. И впоследствии успешно сдать все экзамены.

Очень часто после экзаменов к нам обращаются дети, которые не сдали ЕГЭ или ОГЭ на том уровне, на котором могли бы сдать. Дело в том, что в состоянии страха человек не может выдать лучший результат. Даже напротив — его мышление ограничивается только автоматическими реакциями и переходит в состояние ориентировочного рефлекса. А решать интеллектуальные задачи человек может, когда он спокоен, уверен в себе и сосредоточен. Именно это состояние становится результатом правильной психотерапии.

Авторы Сергей Мартынов