Сетевой сталкинг: Эксперт рассказала, как перестать заходить на страницы бывших

Часто бывшие возлюбленные поддаются соблазну зайти на странички друг друга в соцсетях после разрыва. Особо щепетильные не ленятся даже создавать для этого фальшивые аккаунты, чтобы случайно не "засветиться". У такого поведения есть логическое объяснение, рассказала "Вечерней Москве" психолог Ольга Романив.

По словам эксперта, в большинстве случаев людьми движут банальные любопытство и скука. Нам интересно знать, где и с кем находится экс-ухажёр, как он проводит время и так далее. Ещё подобную псевдосвязь вызывает чувство одиночества. После расставания в душе возникает чувство пустоты, которое хочется чем-то заполнить, отметила Романив. Этот порочный круг будет доставлять лишь неприятные эмоции, если его не разорвать так же, как и болезненные отношения.

Навсегда избавиться от желания мониторить страничку бывшего поможет формула успеха из трёх слагаемых, подчеркнула психолог. Для начала нужно принять ситуацию, осознав, что виртуальные "встречи" не пойдут на благо. Далее стоит принять поддержку от друзей и родных. Закрепить результат поможет новое хобби.