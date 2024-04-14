Эти истории о сумасшедших бывших заставят выдохнуть, поняв, как "скучно" вы живёте

Забудьте о романтических комедиях и сладких любовных историях — мы погружаемся в мир треша и абсурда! Собрали коллекцию самых безумных, смешных и, честно говоря, немного шокирующих историй о бывших партнёрах, которые оставят вас с открытым ртом и мыслью: "Как такое вообще возможно?" А потом можно выдохнуть и подумать: "Как хорошо, что я "скучно" живу".

"Бывшая жена рассказала, что её предыдущий парень погиб в автокатастрофе. Наивный я отпустил супругу на его похороны в Миссури. Через год, когда я узнал, что она изменяла мне с несколькими другими парнями, дамочка бросила меня и ушла к этому "умершему" экс-бойфренду. Я смеялся, когда год спустя она позвонила мне, чтобы сообщить об их разводе. А также спрашивала, не хочу ли я "провести с ней время" в такой трудный период", — intensenerd.

Сборник трешевых историй о бывших: от смешного до шокирующего. Фото © Freepik / diana.grytsku

"У меня был парень, который регулярно притворялся больным раком, чтобы "посмотреть на мою реакцию", — weepatron.

"Мой бывший, имя которого не буду называть, привёл девушку из бара в день моего рождения и забыл, что я сплю в его кровати", — Legos1118.

"Мой бывший появился на пороге примерно через пять месяцев после нашего расставания. Он хотел рассказать, как присоединился к группе, которая соревнуется в скоростной сборке кубиков Рубика. Затем парень быстро собрал кубик, сказал: "Бац! Вот что ты потеряла, тварь". Я действительно не знала, что ответить, и просто стояла в дверях, наблюдая, как он уходит", — Zanooka.

Реальные рассказы о странных и абсурдных поступках бывших. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"У меня была вечеринка перед отъездом в колледж. Тогдашняя девушка приняла душ с пятерыми моими друзьями, устроила тройничок в нашей кровати с двумя моими лучшими друзьями (на тот момент) и переспала с моим братом. Замечательное начало учёбы в колледже", — ruthi.

"Мой бывший из 11-го класса. Я не видела парня лет 25, но в прошлом году вдруг начала находить его сообщения в запросах в соцсетях. У него явно проблемы с психическим здоровьем. Он много говорит о фильмах "Терминатор" и присылает мне длинные списки различной музыки и фильмов, отсортированные по категориям. Очень длинные списки. Много списков. Списки на списки. Может быть, кто-то знает, что это за симптом? Я никогда не отвечала", — renloveslemmy.

Топ необычных и шокирующих историй о бывших партнёрах. Фото © Freepik / diana.grytsku

"У меня тогда была низкая самооценка, и тот парень просто решил, что мы встречаемся. А я согласилась. Мы работали вместе в компании больше года. В конце этих странных отношений мы поехали в Техас навестить его бабушку. Мама бывшего парня должна была остаться на несколько дней дольше, так что мы взяли её машину. В бардачке он нашёл баллончик с надписью spit fire. Думая, что это парфюм его мамы, ОН ПШИКНУЛ ЭТО НА МЕНЯ! Это был газ. Он побрызгал на меня слезоточивым газом!" — mirandarose64.

"Я подарил своей бывшей девушке на Рождество новую игровую приставку Xbox 360. Она бросила меня ради парня, которого встретила в Call of Duty — онлайн-игре", — Uyersuyer.

"Примерно через неделю после начала отношений бойфренд стал оставлять мне жуткие сообщения с признаниями, что хочет перенять все мои болезни на себя. Потому что это будет привилегией — нести что-то в своей крови, что когда-то было в моей. И нет, это было не анонимно…" — DonyaFox.

Истории о сумасшедших бывших: реальные случаи из жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Я встретил очень красивую девушку на концерте They Might Be Giants, и мы были в отношениях несколько месяцев. Секс был бурным, но из-за других проблем я решил расстаться... Мы пошли обсудить это за обедом, и девочка сильно расстроилась... Стала устраивать драму, поэтому я решил, что лучше уйти. Оказывается, она думала, что сможет переубедить меня, догнав. Поэтому объезжала все улицы в поисках меня. А когда нашла, попыталась сбить машиной. Несколько раз! Я в жизни никогда так не бегал. В итоге два часа прятался в канализации под мостом, надеясь, что она отстала. С тех пор я не слышал о ней", — Krltplps.