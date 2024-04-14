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14 апреля, 16:00

Эти истории о сумасшедших бывших заставят выдохнуть, поняв, как "скучно" вы живёте

Собрали 10 самых невероятных и забавных рассказов о бывших, которые удивят, заставят смеяться и, возможно, даже почувствовать благодарность за то, что ваши отношения никогда не достигали таких крайностей.

Забудьте о романтических комедиях и сладких любовных историях — мы погружаемся в мир треша и абсурда! Собрали коллекцию самых безумных, смешных и, честно говоря, немного шокирующих историй о бывших партнёрах, которые оставят вас с открытым ртом и мыслью: "Как такое вообще возможно?" А потом можно выдохнуть и подумать: "Как хорошо, что я "скучно" живу".

"Бывшая жена рассказала, что её предыдущий парень погиб в автокатастрофе. Наивный я отпустил супругу на его похороны в Миссури. Через год, когда я узнал, что она изменяла мне с несколькими другими парнями, дамочка бросила меня и ушла к этому "умершему" экс-бойфренду. Я смеялся, когда год спустя она позвонила мне, чтобы сообщить об их разводе. А также спрашивала, не хочу ли я "провести с ней время" в такой трудный период", intensenerd.

Сборник трешевых историй о бывших: от смешного до шокирующего. Фото © Freepik / diana.grytsku

Сборник трешевых историй о бывших: от смешного до шокирующего. Фото © Freepik / diana.grytsku

"У меня был парень, который регулярно притворялся больным раком, чтобы "посмотреть на мою реакцию", weepatron.

"Мой бывший, имя которого не буду называть, привёл девушку из бара в день моего рождения и забыл, что я сплю в его кровати", Legos1118.

"Мой бывший появился на пороге примерно через пять месяцев после нашего расставания. Он хотел рассказать, как присоединился к группе, которая соревнуется в скоростной сборке кубиков Рубика. Затем парень быстро собрал кубик, сказал: "Бац! Вот что ты потеряла, тварь". Я действительно не знала, что ответить, и просто стояла в дверях, наблюдая, как он уходит", Zanooka.

Реальные рассказы о странных и абсурдных поступках бывших. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Реальные рассказы о странных и абсурдных поступках бывших. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"У меня была вечеринка перед отъездом в колледж. Тогдашняя девушка приняла душ с пятерыми моими друзьями, устроила тройничок в нашей кровати с двумя моими лучшими друзьями (на тот момент) и переспала с моим братом. Замечательное начало учёбы в колледже", ruthi.

"Мой бывший из 11-го класса. Я не видела парня лет 25, но в прошлом году вдруг начала находить его сообщения в запросах в соцсетях. У него явно проблемы с психическим здоровьем. Он много говорит о фильмах "Терминатор" и присылает мне длинные списки различной музыки и фильмов, отсортированные по категориям. Очень длинные списки. Много списков. Списки на списки. Может быть, кто-то знает, что это за симптом? Я никогда не отвечала", — renloveslemmy.

Топ необычных и шокирующих историй о бывших партнёрах. Фото © Freepik / diana.grytsku

Топ необычных и шокирующих историй о бывших партнёрах. Фото © Freepik / diana.grytsku

"У меня тогда была низкая самооценка, и тот парень просто решил, что мы встречаемся. А я согласилась. Мы работали вместе в компании больше года. В конце этих странных отношений мы поехали в Техас навестить его бабушку. Мама бывшего парня должна была остаться на несколько дней дольше, так что мы взяли её машину. В бардачке он нашёл баллончик с надписью spit fire. Думая, что это парфюм его мамы, ОН ПШИКНУЛ ЭТО НА МЕНЯ! Это был газ. Он побрызгал на меня слезоточивым газом!" mirandarose64.

"Я подарил своей бывшей девушке на Рождество новую игровую приставку Xbox 360. Она бросила меня ради парня, которого встретила в Call of Duty — онлайн-игре", Uyersuyer.

"Примерно через неделю после начала отношений бойфренд стал оставлять мне жуткие сообщения с признаниями, что хочет перенять все мои болезни на себя. Потому что это будет привилегией — нести что-то в своей крови, что когда-то было в моей. И нет, это было не анонимно…" DonyaFox.

Истории о сумасшедших бывших: реальные случаи из жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Истории о сумасшедших бывших: реальные случаи из жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Я встретил очень красивую девушку на концерте They Might Be Giants, и мы были в отношениях несколько месяцев. Секс был бурным, но из-за других проблем я решил расстаться... Мы пошли обсудить это за обедом, и девочка сильно расстроилась... Стала устраивать драму, поэтому я решил, что лучше уйти. Оказывается, она думала, что сможет переубедить меня, догнав. Поэтому объезжала все улицы в поисках меня. А когда нашла, попыталась сбить машиной. Несколько раз! Я в жизни никогда так не бегал. В итоге два часа прятался в канализации под мостом, надеясь, что она отстала. С тех пор я не слышал о ней", Krltplps.

После таких историй вы, вероятно, будете смотреть на свои прошлые отношения под новым углом. Неважно, пережили ли вы что-то подобное или были свидетелями похожих событий, в любом случае в мире полно безумия. Но эти истории вызывают мысли с благодарностью, поскольку, как бы плохо ни закончились ваши отношения, всегда может быть хуже.

7 на первый взгляд безобидных фраз, из-за которых у вас нет ни друзей, ни любви
7 на первый взгляд безобидных фраз, из-за которых у вас нет ни друзей, ни любви
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Shutterstock / FOTODOM

Сергей Трофимов
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