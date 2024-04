Эти истории о сумасшедших бывших заставят выдохнуть, поняв, как "скучно" вы живёте

"Я подарил своей бывшей девушке на Рождество новую игровую приставку Xbox 360. Она бросила меня ради парня, которого встретила в Call of Duty — онлайн-игре", — Uyersuyer .

"Я встретил очень красивую девушку на концерте They Might Be Giants, и мы были в отношениях несколько месяцев. Секс был бурным, но из-за других проблем я решил расстаться... Мы пошли обсудить это за обедом, и девочка сильно расстроилась... Стала устраивать драму, поэтому я решил, что лучше уйти. Оказывается, она думала, что сможет переубедить меня, догнав. Поэтому объезжала все улицы в поисках меня. А когда нашла, попыталась сбить машиной. Несколько раз! Я в жизни никогда так не бегал. В итоге два часа прятался в канализации под мостом, надеясь, что она отстала. С тех пор я не слышал о ней", — Krltplps.