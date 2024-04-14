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14 апреля, 12:00

Крах цивилизации в 10 снимках: Погружение в мир заброшенной архитектуры

Откройте для себя оставленные человеком места, где время остановилось, а каждый предмет рассказывает свою историю. Присоединяйтесь к нам в путешествии по следам историй, скрытых за стенами, в которых уже давно никто не живёт.

"Заброшенный дом в Гвиннете", — Fake_Josh.

Фото © Reddit / Fake_Josh

Фото © Reddit / Fake_Josh

"Запущенный особняк Playboy!" — tiskasaur.

Фото © Reddit / tiskasaur

Фото © Reddit / tiskasaur

"Заброшенный бассейн в Университете Рочестера", — MBlu2.

Фото © Reddit / MBlu2

Фото © Reddit / MBlu2

"Оставленный подземный бункер времен Второй мировой войны на Гавайях. Некоторые надписи на досках были сделаны в 60-х годах", — ken579.

Фото © Reddit / ken579

Фото © Reddit / ken579

"Заброшенное место, восстановленное природой", — kalina12hristova.

Фото © Reddit / kalina12hristova

Фото © Reddit / kalina12hristova

"Два года назад я обнаружил удивительный забытый особняк, где оставили все вещи", — RiddimRyder.

Фото © Reddit / RiddimRyder

Фото © Reddit / RiddimRyder

"Загадочные заброшенные здания в Лоуэлле, штат Аризона", — jmilleon.

Фото © Reddit / jmilleon

Фото © Reddit / jmilleon

"Заброшенная синагога", — c_ral.

Фото © Reddit / c_ral

Фото © Reddit / c_ral

"Этот забытый отель когда-то был самым роскошным во всей Югославии. Последний раз гости тут останавливались в 2001 году", — yukiatsusan.

Фото © Reddit / yukiatsusan

Фото © Reddit / yukiatsusan

"Заброшенный пульт управления Вертикально-подъёмного моста на Орлиной улице, Огайо, США", — shermancahal.

Фото © Reddit / shermancahal

Фото © Reddit / shermancahal

Не одни во вселенной: 4 жутких случая контакта космонавтов с НЛО
Не одни во вселенной: 4 жутких случая контакта космонавтов с НЛО
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Reddit / MBlu2, kalina12hristova

Сергей Трофимов
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