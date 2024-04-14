Крах цивилизации в 10 снимках: Погружение в мир заброшенной архитектуры
Откройте для себя оставленные человеком места, где время остановилось, а каждый предмет рассказывает свою историю. Присоединяйтесь к нам в путешествии по следам историй, скрытых за стенами, в которых уже давно никто не живёт.
"Заброшенный дом в Гвиннете", — Fake_Josh.
Фото © Reddit / Fake_Josh
"Запущенный особняк Playboy!" — tiskasaur.
Фото © Reddit / tiskasaur
"Заброшенный бассейн в Университете Рочестера", — MBlu2.
Фото © Reddit / MBlu2
"Оставленный подземный бункер времен Второй мировой войны на Гавайях. Некоторые надписи на досках были сделаны в 60-х годах", — ken579.
Фото © Reddit / ken579
"Заброшенное место, восстановленное природой", — kalina12hristova.
Фото © Reddit / kalina12hristova
"Два года назад я обнаружил удивительный забытый особняк, где оставили все вещи", — RiddimRyder.
Фото © Reddit / RiddimRyder
"Загадочные заброшенные здания в Лоуэлле, штат Аризона", — jmilleon.
Фото © Reddit / jmilleon
"Заброшенная синагога", — c_ral.
Фото © Reddit / c_ral
"Этот забытый отель когда-то был самым роскошным во всей Югославии. Последний раз гости тут останавливались в 2001 году", — yukiatsusan.
Фото © Reddit / yukiatsusan
"Заброшенный пульт управления Вертикально-подъёмного моста на Орлиной улице, Огайо, США", — shermancahal.
Фото © Reddit / shermancahal
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Reddit / MBlu2, kalina12hristova