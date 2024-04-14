Крах цивилизации в 10 снимках: Погружение в мир заброшенной архитектуры

Откройте для себя оставленные человеком места, где время остановилось, а каждый предмет рассказывает свою историю. Присоединяйтесь к нам в путешествии по следам историй, скрытых за стенами, в которых уже давно никто не живёт.