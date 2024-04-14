У сети сосисочных Гарика Харламова снова отсудили деньги за неоплаченные булочки
SHOT: Поставщик булочек снова отсудил деньги у сети сосисочных Гарика Харламова
Гарик Харламов на открытии одной из точек сети "Ход Дог Бульдог". Обложка © Telegram / "Хот Дог Бульдог"
У сети закусочных "Хот Дог Бульдог", принадлежащей известному комику Гарику Харламову, снова отсудили деньги за неоплаченные булочки. Как узнал SHOT, пекарня "Хлеб на радость" через суд добилась того, чтобы ей выплатили ещё около 60 тысяч рублей.
По информации телеграм-канала, "Хлеб на радость" начала судиться с сетью Харламова ещё прошлым летом. Сотрудники пекарни заявили, что изготавливали свежие булочки для заведений с 2021 по 2022 год, однако "Хот Дог Бульдог" оплатила поставку лишь частично, тем самым накопив 310 тысяч рублей долга. Сперва поставщики отсудили у сети закусочных около 800 тысяч рублей, но этого им оказалось недостаточно. Пекарня потребовала заплатить ещё 100 тысяч, чтобы возместить расходы на оплату услуг адвоката. Суд встал на сторону "Хлеба на радость", но иск удовлетворён частично: с сосисочных комика было решено взыскать 58 тысяч судебных издержек. Кроме того, на днях стало известно, что против "Хот Дога Бульдога" возбуждено исполнительное производство, так как компания задолжала ещё и за связь.
Напомним, в 2021 году Гарик Харламов решил открыть собственную сеть быстрого питания. В компании "Хот Дог Бульдог" ему принадлежит доля всего в 27%.
Кстати, в марте у Гарика Харламова были проблемы с другим бизнесом. Так, Федеральная налоговая служба заблокировала счета принадлежащей комику компании по доставке еды "Здрасьте, приехали!". Как оказалось, организация не предоставила налоговикам отчётность за 2023 год.