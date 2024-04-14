У сети сосисочных Гарика Харламова снова отсудили деньги за неоплаченные булочки

По информации телеграм-канала, "Хлеб на радость" начала судиться с сетью Харламова ещё прошлым летом. Сотрудники пекарни заявили, что изготавливали свежие булочки для заведений с 2021 по 2022 год, однако "Хот Дог Бульдог" оплатила поставку лишь частично, тем самым накопив 310 тысяч рублей долга. Сперва поставщики отсудили у сети закусочных около 800 тысяч рублей, но этого им оказалось недостаточно. Пекарня потребовала заплатить ещё 100 тысяч, чтобы возместить расходы на оплату услуг адвоката. Суд встал на сторону "Хлеба на радость", но иск удовлетворён частично: с сосисочных комика было решено взыскать 58 тысяч судебных издержек. Кроме того, на днях стало известно, что против "Хот Дога Бульдога" возбуждено исполнительное производство, так как компания задолжала ещё и за связь.