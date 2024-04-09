Бизнесмена, открывшего с Ивлеевой бар в центре Москвы, требуют признать банкротом
SHOT: Бизнес-партнёра Ивлеевой требуют признать банкротом
Александр Пичугин. Обложка © Telegram / SHOT
Бизнес-партнёра блогерши Насти Ивлеевой — основателя компании "Масло медиа" Александра Пичугина — требуют признать банкротом. Как узнал SHOT, на предпринимателя подали в суд руководители его же фирмы. Они утверждают, что Пичугин незаконно вывел из компании более одного миллиона рублей.
Компания "Масло медиа" занимается продвижением бизнеса через рекламу в Интернете. В июле прошлого года руководство фирмы через Арбитражный суд Москвы потребовало взыскать с Пичугина почти 1,1 миллиона рублей. По мнению истцов, бизнесмен получил эти деньги на продвижение от одной из компаний, которую вело "Масло медиа", однако средства в рекламу он не вложил. В итоге руководители выиграли суд против Пичугина, однако тот не согласился с решением и подал апелляцию, которую отклонили. Сейчас, по данным телеграм-канала, сотрудники "Масло медиа" подали ещё один иск. На сей раз они требуют признать Пичугина банкротом, так как он до сих пор не выплатил ни копейки по их предыдущему иску.
Напомним, что в конце марта Ивлеева совместно с Пичугиным открыла бар в центре Москвы. Для его работы они зарегистрировали компанию "Блеск". Блогерше в ней принадлежат лишь 20%, остальная доля зарегистрирована на Пичугина.
Ранее Life.ru сообщал, что Настя Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy — смоленское ООО "Сила воина – Евразия". Она требует взыскать с завода 4,6 миллиона рублей. По нашим данным, блогершу не устроил массовый брак, в частности протекающие банки, внутри которых то и дело находили грязь и плесень. С лета 2023 года выпуск напитков остановлен.