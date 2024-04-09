Бизнесмена, открывшего с Ивлеевой бар в центре Москвы, требуют признать банкротом

Компания "Масло медиа" занимается продвижением бизнеса через рекламу в Интернете. В июле прошлого года руководство фирмы через Арбитражный суд Москвы потребовало взыскать с Пичугина почти 1,1 миллиона рублей. По мнению истцов, бизнесмен получил эти деньги на продвижение от одной из компаний, которую вело "Масло медиа", однако средства в рекламу он не вложил. В итоге руководители выиграли суд против Пичугина, однако тот не согласился с решением и подал апелляцию, которую отклонили. Сейчас, по данным телеграм-канала, сотрудники "Масло медиа" подали ещё один иск. На сей раз они требуют признать Пичугина банкротом, так как он до сих пор не выплатил ни копейки по их предыдущему иску.