Адвокат: Блогер Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на 124 млн

Задержанный блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на 124 миллиона рублей. Однако обвинения в отмывании денежных средств он отрицает, рассказал его адвокат Михаил Мушаилов.

"Ранее мой доверитель выплатил деньги, которые ему вменяли по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере). Из этого следует, что он признал вину в этом деянии. В отмывании денег, добытых преступным путём, он не виноват, так как на его доход начислялся налог", — приводит ТАСС слова защитника блогера.