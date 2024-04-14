Адвокат: Блогер Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на 124 млн
Блогер Дмитрий Портнягин. Обложка © Telegram / Трансформатор
Задержанный блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на 124 миллиона рублей. Однако обвинения в отмывании денежных средств он отрицает, рассказал его адвокат Михаил Мушаилов.
"Ранее мой доверитель выплатил деньги, которые ему вменяли по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере). Из этого следует, что он признал вину в этом деянии. В отмывании денег, добытых преступным путём, он не виноват, так как на его доход начислялся налог", — приводит ТАСС слова защитника блогера.
Мушаилов отметил, что защита будет настаивать на прекращении уголовного дела против Портнягина по примеру дела блогерши Лерчек (Валерия Чекалина). По его словам, все неуплаченные налоги бизнес-коуч официально выплатил, в связи с чем его якобы нельзя привлечь по статье об отмывании денег.
Напомним, блогер и его супруга Екатерина стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, их также подозревают в отмывании денег. По информации следствия, с 2018 по 2020 год чета недоплатила более 124 миллионов рублей налогов, более 91 миллиона из них переведя на счета третьих юридических лиц, а также более 64 миллионов в виде штрафов и пеней. После этого блогер вышел на связь из зоны проведения СВО и заявил, что уладит все вопросы. В тот же день стало известно, что он погасил все долги, однако его всё равно задержали. 13 апреля Портнягина доставили в подмосковный СК на допрос, пока известно, что он подозревается по двум статьям УК РФ. 15 апреля суд должен избрать меру пресечения блогеру.