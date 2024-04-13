Дмитрия Портнягина доставили на допрос в подмосковный СК по делу о налогах
Блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина доставили на допрос в подмосковный Следственный комитет. На видео Life.ru то, как мужчина выходит из автомобиля на территории ведомства.
Дмитрия Портнягина доставили на допрос в подмосковный СК по делу о налогах. Видео © Life.ru
Пока не ясно, сколько Портнягин проведёт времени в здании СК.
Напомним, Дмитрий Портнягин и его супруга Екатерина стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Также их подозревают в отмывании денег. По данным следствия, с 2018-го по 2020 год чета недоплатила более 124 миллионов рублей налогов, более 91 миллиона из них переведя на счета третьих юридических лиц, а также более 64 миллионов в виде штрафов и пени. После этого блогер вышел на связь из зоны проведения СВО и заявил, что уладит все вопросы. В тот же день стало известно, что он погасил все долги, однако его всё равно задержали.
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