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14 апреля, 08:55

Блогер Портнягин подозревается по двум статьям УК, 15 апреля ему изберут меру пресечения

Блогер Дмитрий Портнягин подозревается по двум статьям УК

Блогер Дмитрий Портнягин. Обложка © VK / Дмитрий Портнягин

Блогер Дмитрий Портнягин. Обложка © VK / Дмитрий Портнягин

Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин подозревается по двум статьям российского Уголовного кодекса. В понедельник, 15 апреля, ему изберут меру пресечения, заявил адвокат предпринимателя Михаил Мушаилов.

"Портнягин подозревается по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых другими лицами преступным путём в особо крупном размере). В понедельник ему изберут меру пресечения. Пока у нас нет информации о том, какую именно", — приводит ТАСС слова адвоката.

Мушаилов дополнил, что до настоящего момента блогер остаётся задержанным.

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Напомним, блогер и его супруга Екатерина стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, их также подозревают в отмывании денег. По информации следствия, с 2018 по 2020 год чета недоплатила более 124 миллионов рублей налогов, более 91 миллиона из них переведя на счета третьих юридических лиц, а также более 64 миллионов в виде штрафов и пени. После этого блогер вышел на связь из зоны проведения СВО и заявил, что уладит все вопросы. В тот же день стало известно, что он погасил все долги, однако его всё равно задержали. 13 апреля Портнягина доставили в подмосковный СК на допрос.

Дарья Нарыкова
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