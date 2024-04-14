Блогер Портнягин подозревается по двум статьям УК, 15 апреля ему изберут меру пресечения

"Портнягин подозревается по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых другими лицами преступным путём в особо крупном размере). В понедельник ему изберут меру пресечения. Пока у нас нет информации о том, какую именно", — приводит ТАСС слова адвоката.