Урну с прахом Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
В Москве спустя месяц после смерти захоронили урну с прахом народного артиста РСФСР, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта. На церемонию прощания, которая проходила на Новодевичьем кладбище, пришли родные и коллеги мэтра.
Прах Ширвиндта теперь покоится на центральной аллее рядом с могилами артистов Василия Ланового, Инны Чуриковой, режиссёров Глеба Панфилова и Владимира Меньшова.
Напомним, Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. Долгое время его мучил недуг сердца, который мог стать причиной смерти. 18 марта состоялось открытое для публики прощание с артистом. На нём помимо родственников собрались многие известные деятели культуры, а также поклонники актёра. Не остался в стороне и президент России Владимир Путин — глава государства прислал венок.
TACC / Елена Никитченко