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14 апреля, 10:37

Урну с прахом Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

В Москве спустя месяц после смерти захоронили урну с прахом народного артиста РСФСР, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта. На церемонию прощания, которая проходила на Новодевичьем кладбище, пришли родные и коллеги мэтра.

Прах Ширвиндта теперь покоится на центральной аллее рядом с могилами артистов Василия Ланового, Инны Чуриковой, режиссёров Глеба Панфилова и Владимира Меньшова.

Напомним, Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. Долгое время его мучил недуг сердца, который мог стать причиной смерти. 18 марта состоялось открытое для публики прощание с артистом. На нём помимо родственников собрались многие известные деятели культуры, а также поклонники актёра. Не остался в стороне и президент России Владимир Путин — глава государства прислал венок.

"Великое вчерашнее укреплять в сознании нынешнем": Машков рассказал о главном совете от Ширвиндта
"Великое вчерашнее укреплять в сознании нынешнем": Машков рассказал о главном совете от Ширвиндта
Обложка ©

TACC / Елена Никитченко

Наталья Исакова
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