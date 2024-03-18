"Великое вчерашнее укреплять в сознании нынешнем": Машков рассказал о главном совете от Ширвиндта

Советский и российский актёр и режиссёр Александр Ширвиндт был безмерно талантливым артистом и искренне любил людей, которых встречал. Об этом Life.ru рассказал Владимир Машков, который сегодня посетил церемонию прощания с великим артистом в Театре сатиры.

Владимир Машков об Александре Ширвиндте. Видео © Life.ru

"Александр Анатольевич — бескрайне талантливый, красивый, тёплый, нежный, абсолютно любящий людей, с которыми он встречался. И для меня это личное большое горе. Мы будем помнить о нём всегда", — отметил Машков.

Также актёр поделился воспоминанием о самом ценном совете, полученном от мэтра отечественного кино. Ещё начиная заниматься в театральной школе, Ширвиндт сказал: "Володя, сейчас нужно изо всех сил великое вчерашнее укреплять в сознании нынешнем".