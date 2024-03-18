"Великое вчерашнее укреплять в сознании нынешнем": Машков рассказал о главном совете от Ширвиндта
Машков назвал Ширвиндта великим настоящим и будущим, чей талант не меркнет
Фотография Александра Ширвиндта перед церемонией прощания в Театре сатиры. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Советский и российский актёр и режиссёр Александр Ширвиндт был безмерно талантливым артистом и искренне любил людей, которых встречал. Об этом Life.ru рассказал Владимир Машков, который сегодня посетил церемонию прощания с великим артистом в Театре сатиры.
Владимир Машков об Александре Ширвиндте. Видео © Life.ru
"Александр Анатольевич — бескрайне талантливый, красивый, тёплый, нежный, абсолютно любящий людей, с которыми он встречался. И для меня это личное большое горе. Мы будем помнить о нём всегда", — отметил Машков.
Также актёр поделился воспоминанием о самом ценном совете, полученном от мэтра отечественного кино. Ещё начиная заниматься в театральной школе, Ширвиндт сказал: "Володя, сейчас нужно изо всех сил великое вчерашнее укреплять в сознании нынешнем".
"Вот это его пожелание. Для меня он не великое вчерашнее, он великое настоящее и будущее, потому что талант не меркнет", — заключил артист.
Напомним, Александр Ширвиндт умер 15 марта, ему было 89 лет. С 2000 по 2021 год он трудился на должности художественного руководителя столичного Театра сатиры. Долгое время режиссёра мучил недуг сердца, который, по предварительной версии, мог стать причиной смерти. Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония прощания собрала многих российских деятелей культуры, поклонников творчества и близких людей артиста. Не остался равнодушен к печальному известию и президент страны Владимир Путин — он прислал венок.