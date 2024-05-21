Адвокат рассказала, как наказать преследующего вас бывшего любовника

Наказать бывших возлюбленных, которые вас преследуют, можно только при нарушении ими статей УК РФ, так как в России закона, который запрещает одному человеку приближаться к другому, нет. Об этом рассказала адвокат Виктория Данильченко.

Однако если вы думаете, что человек, который вас преследует, хочет вам навредить, то следует без стеснения обратиться в полицию и к близким. Нужно в подробностях изложить им обстоятельства и причины преследования, советует эксперт.

"Так, Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119). Но если бывший сожитель или друг не угрожает расправой, это не значит, что человек не сможет ничего предпринять", — отметила Данильченко в разговоре с NEWS.ru.

В российском законодательстве есть статьи, запрещающие оскорбления и унижения чести и достоинства, также есть статья за клевету и распространение ложных сведений о человеке. Помимо того, есть статья Уголовного кодекса, которая запрещает сбор и распространение данных о частной жизни человека, составляющих его семейную тайну. Если вы замечаете преследование, то не стесняйтесь обращаться за помощью к близким, завершила адвокат.