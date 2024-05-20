5 вещей, которых мужчина боится в отношениях больше всего

Есть много вещей, которые пугают мужчину в отношениях с женщиной. Если представитель сильного пола испытает дискомфорт при общении с дамой, то захочет разорвать отношения на ранних этапах. Поэтому важно знать, как не вселить в партнёра страх и неуверенность.

Что вызывает у мужчин желание как можно скорее разорвать отношения?

1. Опасность не удовлетворить в постели

В отношениях между мужчиной и женщиной должен быть качественный интим. Поэтому представители сильного пола очень переживают из-за своих навыков. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Когда мужчина начинает отношения с женщиной, он хочет удовлетворять её во всех планах. Интимная близость не исключение. У многих представителей сильного пола есть страх не понравиться даме в постели. Задача избранницы — показать, что партнёр всё делает правильно.

Если дело дошло до секса, то после него покажите мужчине, что он всё сделал правильно и доставил удовольствие. Попробуйте за что-нибудь его похвалить. Даже если первый интим был не так хорош, как этого бы хотелось, мужчине важно слышать, какой он молодец. Иначе у избранника разовьются комплексы, из-за которых он убежит от стыда куда подальше. Но тут вопрос, а плохо ли это? Это так, на подумать.

2. Страх, что женщина будет требовать слишком решительных поступков

Мужчины вообще боятся сильного давления со стороны партнёрши. Они переживают, что дама будет заставлять их пойти на серьёзные шаги уже в первые месяцы. Нельзя слишком рано разговаривать с представителем сильного пола о том, когда вы поженитесь или заведёте детей. Всему своё время. Сначала как минимум нужно съехаться и притереться друг к другу. Если не давить на партнёра, он сам предложит и пожениться, и завести детей, и что угодно.

3. Боязнь, что девушка зарабатывает больше

В отношениях мужчины и женщины может быть социальное неравенство, когда дама зарабатывает больше. Многие этого боятся. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В отношениях между мужчиной и женщиной может присутствовать социальное неравенство. Если вы, например, работаете на более престижной должности и имеете зарплату выше, чем у спутника, это будет его пугать. Партнёр будет бояться, что однажды вы зазнаетесь и начнёте его унижать.

Чтобы мужчина не ушёл от вас, покажите свою бескорыстность. Продемонстрируйте, что более высокий заработок на отношение к партнёру особо не повлияет. Тогда представитель сильного пола не будет переживать о социальном неравенстве, а может, даже начнёт стремиться зарабатывать больше денег.

4. Страх измены

Если в прошлых отношениях мужчину предали, то он с опаской начнёт относиться ко всем представительницам слабого пола. Такой партнёр никогда не будет полностью доверять избраннице. Даме важно показать, что она тоже плохо относится к изменам.

Например, поделитесь личным травмирующим опытом подобного рода и тем, насколько было больно это переживать. Тогда партнёр поймёт, что вы не собираетесь предавать его, поскольку пережили измену близкого человека. Также важно не флиртовать и не общаться с другими мужчинами.

5. Боязнь не сойтись характерами

В отношениях с женщиной мужчины боятся не сойтись характерами, что приведёт к расставанию. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В любовных отношениях мужчины боятся не сойтись характерами с женщиной и начать отношения, в которых будут несчастливы. Если в прошлом у представителя сильного пола было много дам, то у него уже есть довольно горький опыт в жизни. Он знает, как партнёрши могут трепать нервы.

Ваша задача — показать мужчине, что ничего общего с другими дамами у вас нет. Проявляйте к нему доброту, поддерживайте и говорите добрые слова. Тогда он поймёт, что отношения с вами весьма перспективные, и не расстанется.