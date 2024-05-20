Психолог раскрыла, нормально ли уставать от детей
Психолог Хадарцева: Нервозное состояние матери будут впитывать дети
Психолог раскрыла, нормально ли уставать от детей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Многие женщины, загруженные большим количеством дел и проблем, ловят себя на мысли, что устали от собственных детей. Стоит ли испытывать чувство вины за подобные мысли, объяснила психолог Юлия Хадарцева.
"Любая мама — это в первую очередь человек. А человек имеет право уставать. Каждой маме нужно обязательно восполнять "материнский энергоресурс". Любовь к себе должна быть первична", — пояснила врач в беседе с РИА "ФедералПресс".
Каждой маме нужно проводить время наедине с собой и позаниматься любимыми делами, советует Хадарцева. Если всё время тратить на ребёнка, то усталость и раздражение наступят гораздо раньше. А нервозное состояние матери будут впитывать дети и получать психологические травмы.
Также стоит обратить внимание на совместные хобби и интересы, которые подходят и взрослому, и ребёнку. Это поможет установить дополнительную связь и наладить доверительные отношения. В списке развлечений могут быть мультфильмы, игры или любой вид рукоделия. При этом психолог подчеркнула, что мама не должна занимать роль обслуживающего персонала.
Всем женщинам во время материнства стоит помнить золотое правило: здоровая и довольная мама — здоровый и счастливый ребёнок.
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