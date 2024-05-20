Психолог раскрыла, нормально ли уставать от детей

Многие женщины, загруженные большим количеством дел и проблем, ловят себя на мысли, что устали от собственных детей. Стоит ли испытывать чувство вины за подобные мысли, объяснила психолог Юлия Хадарцева.

"Любая мама — это в первую очередь человек. А человек имеет право уставать. Каждой маме нужно обязательно восполнять "материнский энергоресурс". Любовь к себе должна быть первична", — пояснила врач в беседе с РИА "ФедералПресс".

Каждой маме нужно проводить время наедине с собой и позаниматься любимыми делами, советует Хадарцева. Если всё время тратить на ребёнка, то усталость и раздражение наступят гораздо раньше. А нервозное состояние матери будут впитывать дети и получать психологические травмы.

Также стоит обратить внимание на совместные хобби и интересы, которые подходят и взрослому, и ребёнку. Это поможет установить дополнительную связь и наладить доверительные отношения. В списке развлечений могут быть мультфильмы, игры или любой вид рукоделия. При этом психолог подчеркнула, что мама не должна занимать роль обслуживающего персонала.