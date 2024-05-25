Комплименты и хобби: Психолог перечислила простые способы вернуть "бабочек в животе"

Если в отношениях пропала искра, её можно вновь разжечь, заявила "Вечерней Москве" психолог Ольга Романив. В первую очередь нужно взять за правило говорить друг другу комплименты. Такие фразы, как "прекрасно выглядишь", "вкусно пахнешь", "отличный ужин" и прочие помогают поднять человеку настроение.

"Упоминайте о партнёре в положительном ключе в кругу друзей и родных. Если немного подзабыли, как делать комплименты, оставляйте записки с интересными надписями в кармане брюк, сумке или блокноте любимого человека. Это добавит эффект неожиданности", — пояснила Романив.

Ещё один совет: почаще организовывайте свидания. Полезно вспомнить, как прошли первые встречи, и повторить их. Нужно заранее договориться встретиться в определённом месте в конкретное время, надеть лучшее из гардероба, накраситься, сделать причёску. Уже на этом этапе можно почувствовать давно забытые "бабочки в животе". Лучше выделить вечер полностью для себя, насладиться компанией друг друга в красивой обстановке.

Важно и, наоборот, проводить время порознь, чтобы успевать соскучиться друг по другу. Тем более что каждому человеку нужно личное пространство хотя бы на несколько часов. Подойдёт любое занятие в одиночестве: поездка на рыбалку, поход в кафе и так далее.

Чтобы удивить партнёра, можно освежить гардероб или образ, да и в целом следить за собой. Не стоит привыкать ходить с грязной головой, в растянутой пижаме и халате. Иначе партнёр перестанет видеть в вас человека, в которого влюбился много лет назад. Возможно, стоит скорректировать питание и заняться спортом.

Помогает сохранить отношения совместная смена обстановки. Например, путешествия — поездки на природу или в отели вдвоём. При этом важно отключиться от посторонних дел и уделить внимание друг другу. Что бы вы ни делали, главное, чтобы любимый человек был рядом.

Совместные хобби тоже помогают найти точки соприкосновения. Без совместных увлечений партнёры рискуют стать неинтересными друг другу. Если хобби пока нет, всегда можно предложить любимому человеку научиться чему-нибудь вместе.