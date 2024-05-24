4 признака, что мужчине с вами просто удобно, а о любви речь и не идёт

Случаи, когда мужчина находится в отношениях только потому, что ему в них комфортно, не так редки. Якобы партнёры выглядят как семейная пара, живут вместе, однако нет ни искренних чувств, ни тесной эмоциональной связи. Женщины часто оправдывают такое поведение особенностями характера мужчины, детскими травмами или прошлым неудачным опытом отношений.

На самом деле достаточно посмотреть на эти отношения со стороны и проанализировать поступки, которые мужчина совершает, и при ближайшем рассмотрении всё сразу становится понятно. Какие признаки говорят, что партнёру с вами удобно, но он не настроен серьёзно?

1. Вы до сих пор не знакомы с друзьями и родственниками

Не любовь, а просто выгода: как понять, что мужчина остаётся в отношениях только из-за удобства. Фото © Freepik

В процессе развития отношений две некогда разные жизни постепенно начинают идти одной дорожкой. Появляются общие планы, интересы, люди стремятся вместе проводить досуг. Так или иначе, это предполагает знакомство с близким кругом друзей и родных каждого из партнёров. Если же этого не происходит и мужчина вроде как разделяет с вами быт, но не спешит показывать друзьям и уж тем более знакомить с близкими, то это повод задуматься.

2. Отсутствие общих интересов и тем для разговоров

Общение в паре является важнейшим элементом отношений. Вы, наверно, замечали, что влюблённые могут часами общаться и находить темы для разговоров. В процессе диалога они начинают лучше узнавать и понимать друг друга.

Если общения нет, вам не о чем друг другу рассказать или обсудить — это знак, что близкий человек не является для вас интересным собеседником. То есть одно из важных связующих звеньев отсутствует. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

3. Когда партнёр играет "в одни ворота"

"Главным маркером является тот факт, что обычно мужчины, которым в отношениях удобно, любят получать, но не отдавать", — рассказывает Life.ru кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова.

Эксперт продолжает, поясняя, что мужчины закрывают свои базовые потребности, но не любят, когда их лишний раз беспокоят, ведь это становится уже "неудобно". Если понимаете, что в отношениях отдаёте больше, но ничего не получаете взамен, то это верный признак, что партнёру с вами просто комфортно. И ни о какой искренности чувств здесь речь точно не идёт.

4. Мужчина редко идёт навстречу

Не идёт навстречу, не помогает, не даёт ничего взамен: по каким ещё признакам понять, что мужчина не любит, а терпит отношения из-за удобства? Фото © Freepik

Обоюдные искренние чувства предполагают, что партнёры готовы поступиться своими принципами или пойти на компромисс в спорных вопросах.

Если отсутствует эта опция или её на себя всё время берёт только женщина, а мужчина проявляет авторитарность и безапелляционность, есть вероятность, что вы не так дороги мужчине, как он может об этом говорить. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог