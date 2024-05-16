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16 мая, 12:30

Вам пора расстаться, если несовместимы по 5 этим ключевым параметрам

Совместимость мужчины и женщины зависит не только от их даты рождения и знаков зодиака. По этим двум параметрам люди могут подходить друг другу, но при общении окажется, что между ними целая пропасть. Life.ru рассказывает, какие пары и из-за чего расстанутся.

Определить совместимость в любви можно, проанализировав качества своего партнёра и то, как с ним складываются отношения. Одной лишь любви к человеку недостаточно для того, чтобы построить с ним крепкую семью и счастливое будущее.
Избранник должен подходить и по другим характеристикам. По каким параметрам можно определить совместимость между мужчиной и женщиной?

1. У вас разные интересы и взгляды на жизнь

Совместимость между женщиной и мужчиной зависит от того, насколько близки их интересы и взгляды на жизнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Совместимость между женщиной и мужчиной зависит от того, насколько близки их интересы и взгляды на жизнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На первых этапах отношений взгляды на жизнь и точка зрения на тот или иной вопрос для новоиспечённой пары не имеют значения. Оба партнёра влюблены друг в друга, а всё остальное им неважно. Однако в будущем из-за разных политических взглядов, отношения к семье, детям и деньгам начнут возникать ссоры.

Каждый партнёр должен осознавать, что изменить человека рядом с собой не получится. Если близкий, например, не хочет заводить детей или заключать брак, то вы никак не убедите его в обратном. В результате потратите на пустые отношения несколько месяцев, а то и лет жизни, но они ни к чему не приведут. Поэтому идеальная совместимость мужчины и женщины в любви — это когда у них общие интересы и взгляды на жизнь.

2. Вас не устраивает уровень интеллекта партнёра

На совместимость женщины и мужчины в отношениях влияет и такой фактор, как уровень интеллектуального развития. Если один партнёр намного умнее другого, то на первых этапах это не раздражает, ведь кажется чем-то милым. Когда же конфетно-букетный период закончится, один из партнёров начнёт задумываться, а зачем он встречается с тем, кто не соответствует ему по уровню интеллекта. В результате глупые действия или поступки возлюбленного начнут раздражать.

Но так бывает не всегда. Есть пары, в которых один человек умный, а другой глупый. И это всех устраивает. Если вас ничего не смущает и есть уверенность, что партнёр не будет бесить даже через несколько лет, смело продолжайте отношения.

3. Вас не устраивает характер партнёра

На совместимость пары в любви и отношениях указывает то, устраивают ли партнёров характеры друг друга. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На совместимость пары в любви и отношениях указывает то, устраивают ли партнёров характеры друг друга. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Совместимость между мужчиной и женщиной зависит и от того, насколько они подходят друг другу по характеру. Если партнёр постоянно устраивает истерики или, наоборот, ведёт себя во многих ситуациях как мямля, то это красный флаг. Во время конфетно-букетного периода такое поведение раздражать не будет. Однако, когда чувства немного остынут, ссоры начнут происходить довольно часто, а это не понравится никому.

4. Вредные привычки

На несовместимость мужчины и женщины может указывать тяга одного из партнёров к саморазрушению. Если человек употребляет слишком много горячительных напитков, играет в азартные игры или прибегает к запрещённым веществам, то от него лучше уходить сразу. Такие отношения счастья не принесут.

5. У вас разные взгляды на финансы

На совместимость мужчины и женщины в любви указывает то, насколько одинаково они относятся к деньгам и их трате. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На совместимость мужчины и женщины в любви указывает то, насколько одинаково они относятся к деньгам и их трате. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Хорошая совместимость будет у тех мужчин и женщин, которые идентично рассуждают в отношении денег. Например, партнёру, который привык себе ни в чём не отказывать, тратиться на отдых, дорогую одежду и украшения, не подойдёт скряга.
Человек с мышлением дефицита будет постоянно осуждать транжиру за покупки и заставлять экономить. Никто в такой паре не будет счастлив, и это однажды приведёт к расставанию.

На совместимость между мужчиной и женщиной влияет также и сексуальный темперамент партнёра. Ранее Life.ru писал о том, как рассчитать этот параметр по дате рождения и не связать свою жизнь с импотентом.

Как рассчитать сексуальный темперамент по дате рождения и не выйти замуж за импотента
Как рассчитать сексуальный темперамент по дате рождения и не выйти замуж за импотента
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Фартов
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