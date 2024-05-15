Как рассчитать сексуальный темперамент по дате рождения и не выйти замуж за импотента

Сексуальным темпераментом называют врождённую потребность человеческого организма в интимной близости. Одним людям она нужна очень часто, вторым периодически, а третьим, наоборот, чрезмерно редко. Просчитать темперамент будущего партнёра можно с помощью нумерологии — понадобится лишь дата рождения.

Чтобы просчитать сексуальный темперамент мужчины и женщины, нужно выяснить нумерологический код

Перед тем как провести расчёт по дате рождения, необходимо узнать нумерологический код. Для этого нужно сложить цифры дня, месяца и года, когда человек появился на свет. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Для проведения теста на сексуальный темперамент достаточно знать дату рождения партнёра. Чтобы узнать код, который в дальнейшем будет использоваться для расшифровки, следуйте инструкции:

В качестве примера возьмём дату рождения 18.08.1996. Каждое число нужно сложить друг с другом по следующему принципу: 1+8+0+8+1+9+9+6=42. Однако 42 для нумерологического расчёта не подходит, поскольку код должен состоять из одной цифры. Поэтому нужно привести число к однозначному значению. Для этого к четырём приплюсовываем два и получаем шесть. На основе этого значения и предстоит делать нумерологическую расшифровку.

Расшифровка расчёта сексуального темперамента по дате рождения

Расчёт по дате рождения с расшифровкой: что означает полученный нумерологический код? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Единица. Сексуальный темперамент у таких людей высокий. Интимная близость им нужна практически каждый день. В постели такие мужчины и женщины любят доминировать и подавлять волю партнёра. При интимной близости часто проявляют эгоизм и не заботятся о том, чтобы доставить удовольствие кому-то, кроме себя. Двойка. Согласно расчёту сексуального темперамента по дате рождения отношение таких людей к сексу зависит от многих факторов. Они уделяют особое внимание романтике и единению душ. Если муж или жена радуют партнёра в течение дня, то интимная близость будет происходить регулярно. Если же отношения натянутые, то приготовьтесь к "игнору" длиной в несколько месяцев. Тройка. Такие люди обладают высоким уровнем сексуальности. Они обожают секс и хотят заниматься им как минимум несколько раз в неделю. Причём с ними точно не заскучать, поскольку они открыты к экспериментам, игрушкам и всему новому. Однако высока вероятность, что такой человек будет изменять.

У "четвёрок" неблагоприятный сексуальный темперамент. "Пятёркам" близость нужна каждый день. С "шестёрками" интим будет часто, если удовлетворять их потребности. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Четвёрка. Сексуальный темперамент у таких мужчин и женщин не очень благоприятный. Для них нормально иметь интимную близость всего один-два раза в месяц, а иногда и того реже. Эти люди занимаются соитием только с одной целью — чтобы продолжить род. Пятёрка. У таких мужчин и женщин ярко выраженная сексуальность. Секс им нужен не то что каждый день, а даже по несколько раз в сутки. Если партнёр не будет успевать за темпом, человек может начать изменять. Крепкие отношения с ним будет довольно непросто выстроить. Шестёрка. Согласно расчёту сексуального темперамента по дате рождения с такими людьми удастся построить счастливые отношения. Если полностью удовлетворять их потребности в течение дня и не ссориться, интимная близость будет происходить часто. В отношениях эти мужчины и женщины верны до последнего.

"Семёрки" занимаются сексом максимум раз в неделю. "Восьмёркам" достаточно близости каждые несколько дней. "Девятки" хотят интима каждый день, если партнёр устраивает им романтические вечера. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Семёрка. Сексуальность у таких мужчин и женщин не сильно развита. Они получают удовольствие прежде всего от интеллектуальных диалогов с партнёром, поэтому секс с ними, скорее всего, будет не чаще раза в неделю. Но зато такой партнёр не будет изменять. Восьмёрка. Сексуальный темперамент у таких людей средний. Им достаточно вступать в интимную близость один-три раза в неделю. Причина в том, что для этих людей важны в первую очередь достижение своих целей в жизни и материальные блага. Всё остальное находится далеко не на первом месте. Девятка. Согласно расчёту по дате рождения, сексуальный темперамент у таких людей довольно высокий. Они романтичные и чуткие, поэтому готовы заниматься сексом хоть каждый день, но при соблюдении важного условия. Партнёр должен к ним относиться ласково и вежливо, создавая романтическую атмосферу перед каждым соитием. Тогда оно будет происходить довольно часто.

Если после нумерологического расчёта выяснилось, что у партнёра не подходящий для вас сексуальный темперамент, не спешите расставаться. Проверьте теорию на практике. Не исключено, что частота интимной близости в отношениях будет вас устраивать.