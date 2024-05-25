6 частых фраз, которые жертвы абьюза слышат каждый день

Почти все абьюзеры, мужчины и женщины, общаются со своими жертвами как под копирку. У них примерно один и тот же набор фраз для манипуляций. По каким словам можно определить, что вы попали в токсичные отношения? Сейчас во всём разберёмся.

1. "Если бы ты промолчал(а) / сделал(а) это, то я бы на тебя не накричал(а)/не разозлился(ась)"

Женщины-абьюзеры и мужчины-абьюзеры с помощью этой фразы перекладывают на свою жертву ответственность. Фото © Freepik

С помощью такой манипуляции женщина-абьюзер или мужчина-абьюзер перекладывает вину за ссору на свою жертву. В глубине души человек понимает, что конфликт начался по его инициативе. Но если партнёр не будет чувствовать себя виноватым, то им не получится манипулировать. Поэтому обидчик и пытается переложить ответственность за ссору с помощью такой фразы.

2. "Я сделал(а) тебе больно, потому что ты первый(ая) начал(а)"

Если партнёр-абьюзер (муж или жена) совершил ужасное действие, например ударил или задел за живое словами, то ему нужно как-то объяснить свой неприемлемый поступок. Иначе появляется риск утратить контроль над обиженной жертвой. Поэтому, чтобы перевести стрелки, токсичный человек начинает оправдывать свои действия фразой "Я сделал(а) тебе больно, потому что ты первый(ая) начал(а)". Но на самом деле женщина-абьюзер или мужчина-абьюзер произносит её, поскольку отказывается брать на себя ответственность за свои поступки.

3. "Я сделал(а) так, потому что люблю тебя"

Жена-абьюзер или муж-абьюзер часто оправдывает любовью неправильные действия со своей стороны. Фото © Shutterstock / FOTODOM

С помощью таких слов абьюзер в отношениях тоже оправдывает нелицеприятный поступок. Он надеется на то, что жертва перестанет обижаться, поскольку подумает, что "он сделал это из лучших побуждений". Но такой фразе токсичного человека верить не стоит. Может, партнёр и любит вас, но в конкретной неприятной ситуации руководствовался далеко не чувствами, а своими корыстными интересами.

4. "Это для твоего же блага"

Жертвы абьюзеров часто слышат эти слова в качестве оправданий странных запретов со стороны агрессора. Например, если мужчина не отпускает даму посидеть с подругами в кафе или на концерт, вечеринку, то говорит: "Это для твоего же блага". С помощью данной фразы обидчик пытается навязать даме мысль, будто бы для неё запрет оказался действительно полезен. Однако сама фраза является полным враньём, ведь партнёр не отпустил к подругам или на концерт лишь потому, что хотел отгородить даму от них.

5. "Твоим родителям и друзьям нельзя доверять. Ты можешь рассчитывать только на меня"

Жертва абьюзера часто слышит от агрессора, что ей нельзя верить своим близким и друзьям. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчины-абьюзеры и женщины-абьюзеры часто используют такую фразу, чтобы изолировать партнёра от окружающих. Друзья жертвы опасны для токсичных людей, поскольку могут раскрыть ей правду о том, с кем она встречается. Попытки изолировать вас от близких людей нужно пресекать на корню и продолжать с ними общаться. Если такое поведение со стороны партнёра не прекратится, с ним лучше расстаться. Иначе счастливыми такие отношения не будут.

6. "Я буду разговаривать с тобой, только когда ты поступишь так, как я сказал(а)"

Жена-абьюзер или муж-абьюзер может не разговаривать с жертвой по несколько дней, чтобы заставить её подчиняться. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Жёны-абьюзеры и мужья-абьюзеры часто используют эту фразу, чтобы заставить жертву действовать так, как этого хотят они. Чтобы манипуляция удалась, они могут даже не разговаривать по несколько дней. Это пассивная агрессия, цель которой — с помощью манипуляций заставить вас подчиниться.