После этих 7 комплиментов любая приличная девушка уйдёт со свидания и вы её больше не увидите

Многие мужчины говорят комплименты девушке, особо не задумываясь над их смыслом и контекстом. В результате нередко получается так, что вроде бы вы сказали весьма приятные вещи, но дама обиделась. Какие фразы лучше не произносить во время флирта?

1. "У тебя появились такие пышные формы"

Комплименты девушке про формы лучше не говорить. Дама может подумать, что располнела. Фото © Freepik

Такой, казалось бы, красивый комплимент девушке обычно говорят, когда хотят похвалить её за увеличившуюся грудь или подкачанные ягодицы. Но собеседница воспринимает фразу по-другому. Первые мысли будут о том, что она набрала лишний вес и вы это не только заметили, но ещё и решили подчеркнуть! Какой наглец!

2. "Тебе идёт улыбаться"

Такой комплимент, сказанный своими словами, девушке не очень понравится, хоть вы и попытались сделать ей приятно. Дама воспримет фразу в следующем контексте: "Улыбаться-то мне идёт, а всё остальное? Я что, некрасиво смеюсь или криво хожу?" Сказав это, вы испортите впечатление о себе.

3. "Ты такая красивая на фотографиях" / "В жизни ты красивее, чем на фото"

Не нужно говорить комплимент женщине о том, какая красивая она на фотографиях или что в жизни она выглядит лучше, чем на снимках. Дама может посчитать себя некрасивой. Фото © Freepik / shurkin_son

Столь необдуманный комплимент женщине, как "ты такая красивая на фотографиях", загубил не одну тысячу свиданий. Об этой фразе нужно забыть навсегда, поскольку она воспринимается дамой так, будто бы в жизни она, в отличие от соцсетей, некрасивая.

Есть и другой вариант фразы, который тоже произносить не стоит: "В жизни ты красивее, чем на фото". На него женщина тоже обидится, поскольку подумает, что на снимках в соцсетях она выглядит непривлекательно.

4. "Это платье идеально сидит на твоей фигуре"

В красивом, на первый взгляд, комплименте девушке есть лишние слова, которые испортят даме настроение, — "сидит на твоей фигуре". Женщина обязательно обратит внимание на них и подумает, что у неё неудачное телосложение, к которому тяжело подобрать подходящую вещь. Особенно опасно говорить такую фразу дамам, которые беспокоятся о лишних килограммах.

5. "Ты неплохо готовишь, прям как моя мама"

Сравнение кулинарных навыков дамы с мамиными — некрасивый комплимент девушке. Не все готовы соревноваться с вашей родительницей в приготовлении пищи. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Сравнение женщины со своей матерью — не самый лучший комплимент девушке. Даме, конечно, будет приятно, что вы оценили её кулинарные навыки, но и пытаться обойти мать готова не каждая. К тому же, произнеся такие слова, вы покажете, кто для вас стоит на первом месте.

6. "Даже не думал, что женщины могут так хорошо водить / разбираться в политике / экономике"

В комплименте женщине не должно быть ни одной нотки сексизма. Любая дама обидится на сравнение себя с мужчиной, даже если вы её хвалите. К тому же девушка подумает, что раз вы считаете всех представительниц слабого пола неумелыми в чём-либо, то и к ней относитесь посредственно. Крепких отношений в этом случае выстроить не выйдет.

7. "Ты такая умничка и отлично справилась, но могла бы лучше"

Можно говорить комплименты девушке своими словами, восхваляя за определённое достижение, однако забудьте о слове "но". Фото © Freepik / senivpetro

Когда дама достигает успехов в чём-либо, мужчины довольно часто неправильно её хвалят. В идеале такая фраза должна звучать как "ты такая умничка, я тобой горжусь". Однако многие на этом не останавливаются, добавляют слово "но" и говорят, почему женщина на самом деле справилась с задачей не так хорошо, как могла бы. Парадокс, но дама чаще всего запоминает именно последнюю часть фразы, указывающую на её недостатки.