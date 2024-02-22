6 романтических "советов", которые не только не помогут на свиданиях, но и навредят

Когда дело доходит до первых свиданий, каждый из нас хочет произвести хорошее впечатление. Мы стремимся быть лучшей версией себя, но иногда наши же стратегии оборачиваются фиаско. Разберём шесть распространённых подходов, которые, кажется, должны сработать на ура, но на деле часто приводят к полному провалу.

1. Игра в "недоступность"

6 ошибок на свидании, которые все делают. Фото © Shutterstock

Мы часто думаем, что если немного поиграем в "недоступность", то партнёр заинтересуется ещё больше. Но вот беда: когда вы целенаправленно опаздываете или делаете вид, что вас "трудно найти, легко потерять и невозможно забыть", это воспринимается как неуважение. Вместо того чтобы заинтриговать, рискуете оставить впечатление человека, который не ценит время других.

2. Безупречность до последней пуговицы

В погоне за идеальным внешним видом мы можем забыть о самом главном — искренности и естественности. Никто не хочет проводить вечер с кем-то, кто больше обеспокоен состоянием причёски, чем общением. Лучше позвольте себе немного расслабиться и быть собой — это гораздо привлекательнее.

3. Комплименты рекой

Как испортить первое свидание: топ-6 ужасных советов. Фото © Shutterstock

Комплименты — это замечательно, но, когда они сыплются один за другим без остановки, это может смутить или даже оттолкнуть. Главное здесь — искренность и уместность. Один действительно чувственный комплимент стоит десятка фальшивых.

4. Тайна, покрытая мраком

Немного интриги никому не повредит, верно? Не совсем. Если вы постоянно избегаете ответов на простые вопросы, натужно создавая вокруг себя ауру тайны, собеседник может подумать, что вы что-то скрываете. Свидание — это возможность узнать друг друга поближе, а не игра в кошки-мышки.

5. "Расслабиться" с помощью алкоголя

Чего не стоит делать на свидании: разбор провальных стратегий. Фото © Freepik

Хотя кажется, что алкоголь помогает расслабиться и превратить вечер в более весёлый, не стоит делать его главным героем свидания. Важно помнить о чувстве меры и уважать предпочтения партнёра. Иногда бокал вина подходит вечеру идеально, но его не будет… Ну и не важно!

6. Вопросы, вопросы, вопросы...

Интерес к личности партнёра — это хорошо, но свидание не должно превращаться в допрос. Обмен мнениями и эмоциями должен быть двусторонним и лёгким. Слишком много вопросов могут заставить вашего собеседника чувствовать себя некомфортно… Как на допросе.