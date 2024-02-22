Психолог раскрыл, какие части мужского тела больше всего привлекают девушек

Девушек в мужчинах привлекают мышцы, широкие плечи, глубокий взгляд и тонкие пальцы, рассказал семейный психолог Роман Бобоедов. Именно такое телосложение он назвал магнитом для прекрасной половины населения, потому что оно является показателем "эффективности биологической единицы".

"Развитые, выступающие под кожей мышцы, широкие плечи и спина, крепкая шея, глубокий взгляд, тонкие пальцы, накаченные, но не перекачанные руки — часто отдельный фетиш. Всё это считается эстетичным, но по факту является показателем эффективности биологической единицы", — рассказал Бобоедов в беседе с NEWS.ru.

По словам психолога, предпочтения во внешности второй половины формируются ещё в детстве, когда ребёнок замечает эстетику в значимых для него взрослых. Он отметил, что зачастую именно авторитет влияет на вкус в будущем. Однако у всех предпочтения разные, общих критериев нет.