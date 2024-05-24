Управлять так же просто, как отбирать конфеты у детей: 7 признаков, что вы ведомый человек

С одной стороны, внушаемые личности не любят принимать ответственность, быть самостоятельными и часто остаются безынициативными. С другой, ведомые люди отличаются более гибким мышлением, ведь им проще подстроиться, перенять нормы поведения общества или конкретной среды. Следовательно, такие индивидуумы более адаптивны к внешним факторам. Что ещё отличает ведомых людей?

1. Конформизм

Кто такие ведомые и внушаемые личности? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Ведомых можно назвать социальными хамелеонами, ведь склонному к подчинению человеку легче перестроиться и приспособиться к требуемым от него в данной ситуации нормам. К тому же такие люди не любят внимания к себе. Они не станут высказывать непопулярных идей или выделяться из толпы.

2. Непринятие ответственности

"Каждый из нас постоянно принимает решения — организационные, личные, в отношениях. И каждое принятое решение несёт за собой последствия", — рассказывает психолог Ольга Романив. Однако, как продолжает эксперт, именно здесь и можно отличить ведомого человека от лидера. Первый всячески постарается избегать конфликтов, не строить планов и просто плыть по течению.

3. Принцип слияния с толпой

Из предыдущего пункта плавно вытекает и этот. Как специалист говорила ранее, люди, которых можно назвать ведомыми и внушаемыми, не любят выделяться и привлекать к себе лишнее внимание. В любой ситуации такие личности будут показывать свою принадлежность к определённой социальной группе — говорить, как те, выглядеть, мыслить.

4. Неадекватное отношение к критике

Как определить, что вами легко управлять: 7 признаков внушаемой личности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Ещё одна отличительная черта, выдающая внушаемого человека, — его сложное отношение к критике. Ведь те, кто чрезмерно зависит от мнения окружающих и их оценки, будут переживать и остро реагировать на любые упрёки. Ведомым людям даже малейшее замечание может надолго подорвать самооценку.

5. Ведомые ненавидят конфликты

Как рассказывает "Вечерней Москве" психолог, такие личности плохо переносят конфликты и открытую конфронтацию и стараются избегать подобных ситуаций. "Они стремятся сгладить острые углы и предотвратить обострение", — подчёркивает Романив.

6. Лакомый кусочек для манипуляторов

Даже из названия типа личности — ведомый, внушаемый — уже становится понятно, что такие люди очень открыты к различным манипуляциям. Со слов специалиста, им не хватает аналитических способностей, чтобы чётко понимать ситуацию и распознавать манипуляции, которые могут быть с ними проведены. Поэтому в руках абьюзеров и нарциссов ведомые часто становятся игрушками. И в этом нет ничего необычного, ведь, скорее всего, уже в детстве родители не раз подвергали детей разным манипуляциям.

7. Неумение принимать решения

Социальные хамелеоны, или Как понять, что на самом деле вы ведомая личность, которой легко управлять. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com