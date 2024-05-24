Управлять так же просто, как отбирать конфеты у детей: 7 признаков, что вы ведомый человек
Есть такой тип людей, в психологии называемый внушаемым или же ведомым. Это такие личности, которым проще послушать и сделать как говорят, нежели думать самому. Как понять, что вами всегда будут вертеть сильные личности?
С одной стороны, внушаемые личности не любят принимать ответственность, быть самостоятельными и часто остаются безынициативными. С другой, ведомые люди отличаются более гибким мышлением, ведь им проще подстроиться, перенять нормы поведения общества или конкретной среды. Следовательно, такие индивидуумы более адаптивны к внешним факторам. Что ещё отличает ведомых людей?
1. Конформизм
Кто такие ведомые и внушаемые личности? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry
Ведомых можно назвать социальными хамелеонами, ведь склонному к подчинению человеку легче перестроиться и приспособиться к требуемым от него в данной ситуации нормам. К тому же такие люди не любят внимания к себе. Они не станут высказывать непопулярных идей или выделяться из толпы.
2. Непринятие ответственности
"Каждый из нас постоянно принимает решения — организационные, личные, в отношениях. И каждое принятое решение несёт за собой последствия", — рассказывает психолог Ольга Романив. Однако, как продолжает эксперт, именно здесь и можно отличить ведомого человека от лидера. Первый всячески постарается избегать конфликтов, не строить планов и просто плыть по течению.
3. Принцип слияния с толпой
Из предыдущего пункта плавно вытекает и этот. Как специалист говорила ранее, люди, которых можно назвать ведомыми и внушаемыми, не любят выделяться и привлекать к себе лишнее внимание. В любой ситуации такие личности будут показывать свою принадлежность к определённой социальной группе — говорить, как те, выглядеть, мыслить.
4. Неадекватное отношение к критике
Как определить, что вами легко управлять: 7 признаков внушаемой личности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Ещё одна отличительная черта, выдающая внушаемого человека, — его сложное отношение к критике. Ведь те, кто чрезмерно зависит от мнения окружающих и их оценки, будут переживать и остро реагировать на любые упрёки. Ведомым людям даже малейшее замечание может надолго подорвать самооценку.
5. Ведомые ненавидят конфликты
Как рассказывает "Вечерней Москве" психолог, такие личности плохо переносят конфликты и открытую конфронтацию и стараются избегать подобных ситуаций. "Они стремятся сгладить острые углы и предотвратить обострение", — подчёркивает Романив.
6. Лакомый кусочек для манипуляторов
Даже из названия типа личности — ведомый, внушаемый — уже становится понятно, что такие люди очень открыты к различным манипуляциям. Со слов специалиста, им не хватает аналитических способностей, чтобы чётко понимать ситуацию и распознавать манипуляции, которые могут быть с ними проведены. Поэтому в руках абьюзеров и нарциссов ведомые часто становятся игрушками. И в этом нет ничего необычного, ведь, скорее всего, уже в детстве родители не раз подвергали детей разным манипуляциям.
7. Неумение принимать решения
Социальные хамелеоны, или Как понять, что на самом деле вы ведомая личность, которой легко управлять. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com
И ещё одна яркая черта, выдающая в человеке ведомого, — его неумение принимать решения. Обычно такие личности часто оказываются под крылом либо у родителей, либо у партнёра. А те постоянно говорят, что и как делать. Поэтому у внушаемых людей мало опыта принятия самостоятельных решений, они не очень хорошо понимают, чего именно хотят от жизни. Отсюда и появляется трудность не только обозначить свои интересы, но и выбрать что-то для себя.
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