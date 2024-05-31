Астролог Глоба раскрыла год наступления крепкого мира на Украине
Астролог Тамара Глоба: Крепкий и долгий мир на Украине наступит в 2026 году
Украинский конфликт закончится в 2026 году. Об этом с уверенностью заявила астролог Тамара Глоба, которая внимательно следит за событиями в зоне спецоперации (СВО).
"Будет мирный договор. Но повторюсь, что договор договором, а люди, которые хотят привнести терроризм, разрушения и активизироваться в военном смысле, будут пытаться это делать", — подчеркнула специалист в беседе с сайтом MK.ru.
Глоба добавила, что первые крупные разговоры о заключении мира начнутся уже в скором будущем. По её словам, через пару-тройку месяцев недружественные государства сами выйдут на компромисс. На Западе начнут приходить к осознанию, что конфликт может стать неконтролируемым при дальнейшем развитии.
Астролог уточнила, что первые договоры о мире могут быть заключены уже осенью этого года, когда в некоторых странах пройдут выборы. Тем не менее специалист не исключила продолжение военных действий. Глоба выразила уверенность, что крепкий и долгий мир наступит в 2026 году.
Кроме того, эксперт считает, что после окончания СВО страны Запада будут стараться приблизиться к России. По её словам, русский язык станет общемировым, но английский останется. Также большой интерес вызывает китайский язык, подытожила эксперт.
Напомним, в Москве неоднократно отмечали, что никогда не отказывались от мирного урегулирования, а договорённости, достигнутые в Стамбуле, всё ещё можно использовать как базу для переговорного процесса. Но, как объяснял президент России Владимир Путин, теперь важно понять, с кем именно там следует договариваться и в какой степени им можно доверять. Это прозвучало на фоне истечения полномочий Владимира Зеленского 20 мая. Позднее агентство Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника сообщило, что Путин якобы готов к переговорам о прекращении огня на Украине, на которых будут зафиксированы "нынешние линии фронта". При этом один из источников заявил о готовности лидера РФ продолжать СВО "столько, сколько потребуется".
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