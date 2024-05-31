Астролог Глоба раскрыла год наступления крепкого мира на Украине

Украинский конфликт закончится в 2026 году. Об этом с уверенностью заявила астролог Тамара Глоба, которая внимательно следит за событиями в зоне спецоперации (СВО).

"Будет мирный договор. Но повторюсь, что договор договором, а люди, которые хотят привнести терроризм, разрушения и активизироваться в военном смысле, будут пытаться это делать", — подчеркнула специалист в беседе с сайтом MK.ru.

Глоба добавила, что первые крупные разговоры о заключении мира начнутся уже в скором будущем. По её словам, через пару-тройку месяцев недружественные государства сами выйдут на компромисс. На Западе начнут приходить к осознанию, что конфликт может стать неконтролируемым при дальнейшем развитии.

Астролог уточнила, что первые договоры о мире могут быть заключены уже осенью этого года, когда в некоторых странах пройдут выборы. Тем не менее специалист не исключила продолжение военных действий. Глоба выразила уверенность, что крепкий и долгий мир наступит в 2026 году.