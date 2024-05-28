Президент Венесуэлы рассказал, кто сорвал мир между Россией и Украиной
Мадуро рассказал, как США и ЕС помешали РФ заключить мирный договор с Украиной
Российско-украинские переговоры в Белоруссии в 2022 году. Обложка © t.me / БелТА
США и Евросоюз ещё два года назад не позволили России и Украине заключить мирный договор, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, обе стороны уже готовы были его подписать, когда вмешались западные советчики Киева.
"Предварительное соглашение было готово к подписанию, и приказ правительства США и элит ЕС был: не подписывать. Разобьём Россию, устроим вторжение. И вот, они уже там, с войной, которая обеспечивает большие заработки оружейным компаниям", — объяснил Мадуро в эфире своей еженедельной программы "С Мадуро +" на телеканале Venezolana de Televisión.
Москва тем временем не устаёт напоминать о том, что Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования, а договорённости, достигнутые в Стамбуле, всё ещё можно использовать как базу для переговорного процесса. Но, как объяснял президент РФ Владимир Путин, теперь важно понять, с кем именно там следует договариваться и в какой степени им можно доверять. Это прозвучало на фоне истечения полномочий Владимира Зеленского 20 мая.