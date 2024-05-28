Президент Венесуэлы рассказал, кто сорвал мир между Россией и Украиной

США и Евросоюз ещё два года назад не позволили России и Украине заключить мирный договор, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, обе стороны уже готовы были его подписать, когда вмешались западные советчики Киева.

"Предварительное соглашение было готово к подписанию, и приказ правительства США и элит ЕС был: не подписывать. Разобьём Россию, устроим вторжение. И вот, они уже там, с войной, которая обеспечивает большие заработки оружейным компаниям", — объяснил Мадуро в эфире своей еженедельной программы "С Мадуро +" на телеканале Venezolana de Televisión.