Почему начальник вас ненавидит: 7 неочевидных причин, о которых стоит узнать

Чувствуете, что начальник не в восторге от вас? Возможно, дело в том, что вы совершаете ошибки, которые тихо, но верно выводят его из себя. Рассказываем о причинах, по которым босс может точить на вас зуб, и как избежать этих ошибок!

Ошибка 1: Синдром "Я лучше знаю"

7 ошибок, которые могут стоить вам работы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / andreonegin

Вы уверены, что знаете всё лучше всех, включая руководителя? Постоянные попытки доказать свою правоту и критика решений босса могут вызывать у него, мягко говоря, чувство раздражения и неприязни. Нормальные начальники, конечно, ценят мнение сотрудников, но не выносят, когда их авторитет ставится под сомнение. Никто не любит умников, особенно если они постоянно напоминают вам о своих трёх высших образованиях... полученных по видео на YouTube.

Ошибка 2: "Я не виноват"

Постоянно перекладываете ответственность на других? Фраза "Это не моя вина" для сотрудника может звучать как резонное оправдание, но для начальника это знак незрелости и ненадёжности. Боссы ценят тех, кто готов взять ответственность за свои действия. В следующий раз, когда что-то пойдёт не так, попробуйте сказать: "Это моя ошибка. Теперь мне нужно уволить себя и искать нового себя".

Ошибка 3: Незаметный саботаж

Что вы делаете не так на работе: 7 ошибок, из-за которых вас могут уволить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Вам не нравится определённая задача и вы намеренно выполняете её плохо или медленно? Начальник может быстро понять, что вы саботируете работу, и это вызовет у него раздражение. Даже скрытый саботаж не останется незамеченным. Если ваша стратегия на успех — сделать всё как можно хуже, то вы определённо на правильном пути к увольнению.

Ошибка 4: "У меня и так задач куча"

Всегда отвечаете, что у вас слишком много работы, чтобы не взять на себя что-то новое? Руководитель может воспринять это как нежелание развиваться и помогать команде. Лидеры любят сотрудников, готовых иногда брать на себя дополнительные задачи и проявлять инициативу. Если ваше любимое слово на работе — "нет", то, возможно, пришло время пересмотреть свои приоритеты.

Ошибка 5: Перфекционизм на грани паранойи

7 причин, почему босс вас не любит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stokkete

Постоянно стремитесь к идеалу и переделываете свою работу по несколько раз, прежде чем отдать на ревизию? Начальник может начать видеть в вас человека, который не умеет работать в условиях ограниченного времени. Перфекционизм хорош до определённой степени, но иногда лучше сделать всё хорошо и вовремя, чем идеально, но слишком поздно. Если ваш девиз "Лучше поздно, чем плохо", в корпоративной культуре вам делать нечего.

Ошибка 6: Отсутствие личных границ

Вы слишком часто делитесь своими личными проблемами с начальником или коллегами? Постоянные рассказы о своей жизни могут отвлекать и вызывать раздражение. Руководители предпочитают сотрудников, которые умеют разделять личное и рабочее пространство. Если ваша утренняя история о том, как кот перевернул вазу, длится дольше, чем совещание, возможно, пришло время немного сократить детали.

Ошибка 7: Неразговорчивость

Почему ваш начальник вас ненавидит: 7 ошибок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Diego Cervo