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7 июня, 15:30

Тест: Серкан или Кемаль — кто из турецких красавчиков стал бы вашей идеальной парой?

Хотите узнать, какой турецкий сердцеед подойдёт вам идеально? Ответьте на серию вопросов о вашей личности, предпочтениях и романтических фантазиях, а мы определим идеального турецкого любовника. Приготовьтесь погрузиться в мир страсти и интриг!

Бурак Озчивит заговорил по-русски! В социальных сетях популярного турецкого актёра появился пост, где он цитирует всеми любимый фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Эта новость вселила надежду в миллионы россиянок, воспевающих красоту и талант Бурака. А что, языковой барьер теперь не проблема!

Дамы, не спешите оголять коготки, турецких секс-символов на всех хватит. Актёры, завоевавшие сердца всего мира своей харизмой, талантом и неотразимой внешностью, — кто из них подойдёт именно вам?

Если герой турецкого сериала влюбился, то это на всю жизнь. А вы задумывались, как найти свою идеальную половинку? Для романтических особ мы перечислили шесть пар знаков зодиака, что любят на века.

Тест: Расскажите про себя, а мы скажем, кем вы будете в следующей жизни
Тест: Расскажите про себя, а мы скажем, кем вы будете в следующей жизни
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Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / ZUMA, Balkis Press / ABACA

Александра Иванова
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