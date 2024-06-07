Тест: Серкан или Кемаль — кто из турецких красавчиков стал бы вашей идеальной парой?

Бурак Озчивит заговорил по-русски! В социальных сетях популярного турецкого актёра появился пост, где он цитирует всеми любимый фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Эта новость вселила надежду в миллионы россиянок, воспевающих красоту и талант Бурака. А что, языковой барьер теперь не проблема!

Дамы, не спешите оголять коготки, турецких секс-символов на всех хватит. Актёры, завоевавшие сердца всего мира своей харизмой, талантом и неотразимой внешностью, — кто из них подойдёт именно вам?