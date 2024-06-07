"Никогда не жалел": Лебедев рассказал, как уничтожил грин-карту на глазах у офицера США

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как уничтожил свою грин-карту США на глазах у американского офицера. Блогер подчеркнул, что никогда не жалел об этом поступке.

Лебедев рассказал, как уничтожил грин-карту на глазах у офицера США. Видео © VK / Артемий Лебедев

По словам дизайнера, так называемая идентификационная карта появилась у него в 1990-х годах. Такой аналог вида на жительство в США обязывает владельца не покидать Америку больше чем на год. Чтобы выполнить условие и сохранить документ, блогер пошёл на хитрость: он приезжал в США раз в год.

Однако через какое-то время американская миграционная служба зафиксировала, что Лебедев практически не появляется в стране. Сотрудники потребовали от него остаться и раз в две недели отмечаться у судьи, иначе документ аннулируется.

"Естественно, прямо там я принял решение. Я сказал: "Давайте, пожалуйста, ножницы". Взял свою грин-карту и прямо на глазах у этого иммиграционного офицера свою карту разрезал, о чём не жалел никогда в жизни", — отметил блогер.

По его словам, США — неплохая страна, но находиться там долго сложно из-за того, что давят на мозги.

Грин-карта — удостоверение личности или идентификационная карта, подтверждающая право иностранца на постоянное проживание и работу в Соединённых Штатах Америки.