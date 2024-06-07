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7 июня, 14:30

"Никогда не жалел": Лебедев рассказал, как уничтожил грин-карту на глазах у офицера США

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что разрезал ножницами грин-карту США

Артемий Лебедев. Обложка © Life.ru

Артемий Лебедев. Обложка © Life.ru

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как уничтожил свою грин-карту США на глазах у американского офицера. Блогер подчеркнул, что никогда не жалел об этом поступке.

Лебедев рассказал, как уничтожил грин-карту на глазах у офицера США. Видео © VK / Артемий Лебедев

По словам дизайнера, так называемая идентификационная карта появилась у него в 1990-х годах. Такой аналог вида на жительство в США обязывает владельца не покидать Америку больше чем на год. Чтобы выполнить условие и сохранить документ, блогер пошёл на хитрость: он приезжал в США раз в год.

Однако через какое-то время американская миграционная служба зафиксировала, что Лебедев практически не появляется в стране. Сотрудники потребовали от него остаться и раз в две недели отмечаться у судьи, иначе документ аннулируется.

"Естественно, прямо там я принял решение. Я сказал: "Давайте, пожалуйста, ножницы". Взял свою грин-карту и прямо на глазах у этого иммиграционного офицера свою карту разрезал, о чём не жалел никогда в жизни", — отметил блогер.

По его словам, США — неплохая страна, но находиться там долго сложно из-за того, что давят на мозги.

Грин-карта — удостоверение личности или идентификационная карта, подтверждающая право иностранца на постоянное проживание и работу в Соединённых Штатах Америки.

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Ранее Life.ru писал, что таможенники США сняли с самолёта бывшего американского разведчика Скотта Риттера и выпроводили его из аэропорта вместе с багажом, конфисковав паспорт, когда он собирался посетить Россию для участия в ПМЭФ-2024. По словам военного эксперта, произошедшее является "запланированной засадой" Вашингтона.

Никита Осипов
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