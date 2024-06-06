"Надо не о фигне рассказывать": Лебедев рассказал, как воспитать в детях патриотизм

"Надо на уроках о главном рассказывать, о главном, а не о фигне. Рассказывать о возможностях, о том, как можно гордиться тем, что есть у нас. У нас самая главная проблема — это проблема с пиаром. Мы себя не ценим, не рекламируем, не рассказываем детям о возможностях в стране", — приводит 360.ru слова Лебедева.