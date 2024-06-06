"Надо не о фигне рассказывать": Лебедев рассказал, как воспитать в детях патриотизм
Дизайнер Лебедев: Отсутствие пиара России мешает воспитывать в детях патриотизм
Артемий Лебедев. Обложка © TACC / Вячеслав Прокофьев
Отсутствие пиара России мешает воспитывать в наших детях патриотизм. Таким мнением на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) поделился известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев. В связи с этим он предложил информировать школьников о главных возможностях нашей огромной страны.
"Надо на уроках о главном рассказывать, о главном, а не о фигне. Рассказывать о возможностях, о том, как можно гордиться тем, что есть у нас. У нас самая главная проблема — это проблема с пиаром. Мы себя не ценим, не рекламируем, не рассказываем детям о возможностях в стране", — приводит 360.ru слова Лебедева.
Он также обратил внимание, что в России в настоящее время отсутствует пропаганда. При этом Лебедев напомнил о том, что раньше именами конструкторов, лётчиков и космонавтов называли самолёты и улицы, что заставляло народ гордиться достижениями страны.
Напомним, что в Петербурге 5 июня начался 27-й ПМЭФ. Мероприятие посетят представители 136 стран и территорий, из них 45 делегатов высокого уровня, в том числе первые лица государств. Основная тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня.