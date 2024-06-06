Президент России Владимир Путин уже знает имя модератора пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Об этом в беседе с Life.ru рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков: Путин уже знает имя модератора пленарного заседания ПМЭФ. Видео © Life.ru

"Ему [Путину] вчера было доложено", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, знает ли Путин, кто будет модератором пленарки ПМЭФ.