Песков: Путин уже знает имя модератора пленарного заседания ПМЭФ
Президент России Владимир Путин уже знает имя модератора пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Об этом в беседе с Life.ru рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: Путин уже знает имя модератора пленарного заседания ПМЭФ. Видео © Life.ru
"Ему [Путину] вчера было доложено", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, знает ли Путин, кто будет модератором пленарки ПМЭФ.
Пленарная сессия ПМЭФ состоится в пятницу, 7 июня. В ней принимает участие как российский президент, так и его зарубежные коллеги. Традиционно заседание модерируют известные иностранные или отечественные персоны, в частности журналисты, политологи и историки.
Напомним, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участие в нём подтвердили 136 стран. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста".
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