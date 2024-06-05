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5 июня, 05:21

В Петербурге стартовал 27-й ПМЭФ

В Северной столице стартовал 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Видео с места событий снял корреспондент Life.ru.

В Петербурге стартовал ПМЭФ-2024. Видео © Life.ru

Санкт-Петербург готов встречать гостей со всего мира. Над комплексом, где будет проходить форум, развешены национальные флаги приглашённых на ПМЭФ государств.

Life.ru узнал, чем будут кормить гостей на ПМЭФ-2024
Life.ru узнал, чем будут кормить гостей на ПМЭФ-2024

Для участия в форуме прибудут представители 136 государств и территорий, в том числе первые лица зарубежных стран. Известна и главная тема форума: "Основа многополярности — форумирование новых центров роста". Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ запланировано на 7 июня, в нём глава государства затронет в том числе тему конфликта на Украине. Позже у российского лидера пройдёт встреча с участницами всероссийской общественной организации "Женщины бизнеса".

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
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