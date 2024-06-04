Life.ru узнал, чем будут кормить гостей на ПМЭФ-2024

Стало известно, чем будут кормить гостей в ресторане Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В этом году участникам мероприятия предложат четыре гастрономических сета, в том числе вегетарианский. При этом в этом году обед на форуме подорожал на 400 рублей. За закуску, горячее, десерт и напиток придётся отдать 4900 рублей.

Ресторан ПМЭФ. Видео © Life.ru

Меню в ресторане ПМЭФ. Фото © Life.ru

"Рукола с телятиной под соусом из тунца, уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, каре ягнёнка с печёными овощами или филе морского карася с овощным жюльеном и "Наполеон" со свежими ягодами", — указано в первом обеденном сете.

Меню в ресторане ПМЭФ. Фото © Life.ru

Для вегетарианцев приготовили салат с моцареллой, томатами черри и кремом из базилика, а также стейк из баклажана, картофель с вёшенками и на десерт — кокосовое крем-брюле.

Меню в ресторане ПМЭФ. Фото © Life.ru

Также можно отведать салат с уткой, тыквенный крем-суп, филе палтуса, сёмги или говядины, говяжий бульон и другие блюда.