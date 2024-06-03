Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 19:55

Скотта Риттера сняли с рейса в Россию в аэропорту Нью-Йорка, конфисковав паспорт

Скотт Риттер. Обложка © Telegram / Scott Ritter

Скотт Риттер. Обложка © Telegram / Scott Ritter

Ветерана американской разведки Скотта Риттера сняли с самолёта в аэропорту Нью-Йорка, не позволив ему вылететь в Россию для посещения ПМЭФ-2024. По словам бывшего морпеха, офицеры таможенного управления полиции действовали по приказу Госдепартамента США.

"Правительство США сняло меня с рейса и конфисковало мой паспорт. На этот раз я ни в какую Россию не лечу. Госдеп изъял мой паспорт. Так что нет, я не лечу", — поделился Риттер с RT.

Экс-разведчик добавил, что силовики не назвали внятную причину его задержания. Критика Белого дома выпроводили с территории воздушной гавани вместе с багажом, так и не вернув паспорт.

Телеведущую со скандалом сняли с рейса из-за аллергии на арахис
Телеведущую со скандалом сняли с рейса из-за аллергии на арахис

Напомним, что Риттер неоднократно выступал против поддержки Вашингтоном киевского режима. Кроме того, ветеран ВС США публично заявлял, что якобы именно Пентагон отдаёт Украине военные приказы.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • ПМЭФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров