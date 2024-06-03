Скотта Риттера сняли с рейса в Россию в аэропорту Нью-Йорка, конфисковав паспорт

Ветерана американской разведки Скотта Риттера сняли с самолёта в аэропорту Нью-Йорка, не позволив ему вылететь в Россию для посещения ПМЭФ-2024. По словам бывшего морпеха, офицеры таможенного управления полиции действовали по приказу Госдепартамента США.

"Правительство США сняло меня с рейса и конфисковало мой паспорт. На этот раз я ни в какую Россию не лечу. Госдеп изъял мой паспорт. Так что нет, я не лечу", — поделился Риттер с RT.