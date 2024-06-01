Экс-разведчик раскрыл, кто на самом деле командует запусками ракет ATACMS

У Киева нет собственной сети спутников, а также он не обладает приёмной станцией спутниковой связи и контроля над шифрованием данных. Всеми запусками ракет ATACMS управляют США, Украине разрешают только нажимать на кнопку. Об этом рассказал экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер в беседе с RT.