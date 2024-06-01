Экс-разведчик раскрыл, кто на самом деле командует запусками ракет ATACMS
Экс-разведчик Риттер: Запусками ракет ATACMS командует США, а не Киев
Запусками ракет ATACMS командует США, а не Киев, считает разведчик. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
У Киева нет собственной сети спутников, а также он не обладает приёмной станцией спутниковой связи и контроля над шифрованием данных. Всеми запусками ракет ATACMS управляют США, Украине разрешают только нажимать на кнопку. Об этом рассказал экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер в беседе с RT.
"Так что единственная роль, которую играет Украина во всей этой последовательной схеме, — это нажать на кнопку пуска ракеты", — заявил он.
Ранее Life.ru рассказывал, что киевский режим умоляет Запад дать разрешение атаковать всю территорию России. Киев и Европа будут неизбежно требовать от лидера Соединённых Штатов изменить свою политику, позволив ВСУ наносить удары по всей России.