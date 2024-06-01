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Регион
1 июня, 06:19

"США предали Киев": Карлсон заявил, что Украина может перестать существовать в ближайшие 50 лет

Такер Карлсон: США предали Украину, как никто другой

Украина может перестать существовать в ближайшие 50 лет, а США предали Незалежную, как никто другой. С таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон.

"Они уже распродают землю на Украине иностранным инвесторам, наводнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать. Через 50 лет не будет такой нации, как Украина", — сказал он в беседе с Дональдом Трампом – младшим.

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Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что расширение Североатлантического альянса не является причиной конфликта на Украине. Он также отказался признавать ответственность НАТО в украинском кризисе и возложил всю ответственность на Москву.

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ТАСС / Zuma

Николай Рюмин
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