"США предали Киев": Карлсон заявил, что Украина может перестать существовать в ближайшие 50 лет

Украина может перестать существовать в ближайшие 50 лет, а США предали Незалежную, как никто другой. С таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон.

"Они уже распродают землю на Украине иностранным инвесторам, наводнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать. Через 50 лет не будет такой нации, как Украина", — сказал он в беседе с Дональдом Трампом – младшим.