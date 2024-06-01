Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 04:11

Шеф Пентагона отказался признавать ответственность НАТО в конфликте на Украине

Глава Пентагона Остин: Расширение НАТО не было причиной конфликта на Украине

Расширение Североатлантического альянса не является причиной конфликта на Украине. Об этом на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" заявил министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я с почтением не соглашусь с вашим утверждением, что расширение НАТО вызвало украинский кризис", — заявил глава Минобороны США, отметив, что в этом якобы виновата Москва.

"Очень тревожно": В Пентагоне испугались успехов Армии России
"Очень тревожно": В Пентагоне испугались успехов Армии России

Ранее Остин заявлял о необходимости оказания помощи киевскому режиму со стороны Соединённых Штатов. По словам шефа Пентагона, Вашингтон должен продолжать поддерживать украинские власти, потому что выживание Незалежной находится под угрозой.

Обложка ©

Flickr / U.S. Secretary of Defense

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров