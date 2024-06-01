Шеф Пентагона отказался признавать ответственность НАТО в конфликте на Украине

Расширение Североатлантического альянса не является причиной конфликта на Украине. Об этом на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" заявил министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я с почтением не соглашусь с вашим утверждением, что расширение НАТО вызвало украинский кризис", — заявил глава Минобороны США, отметив, что в этом якобы виновата Москва.