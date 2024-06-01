Чиновники в Киеве и Европе уже активно просят США разрешить Вооружённым силам Украины (ВСУ) атаковать всю территорию России. Об этом сообщает газета Politico.

"Решение [президента США Джо] Байдена перейти черту в вопросе нанесения ударов по российской территории, вероятно, приведёт к оказанию [на него] давления пойти дальше", — указано в статье.