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1 июня, 09:51

Украина и ЕС молят США разрешить ВСУ атаковать всю Россию, сообщают СМИ

Politico: Киев и Европа просят США разрешить удары ВСУ по всей территории России

Чиновники в Киеве и Европе уже активно просят США разрешить Вооружённым силам Украины (ВСУ) атаковать всю территорию России. Об этом сообщает газета Politico.

"Решение [президента США Джо] Байдена перейти черту в вопросе нанесения ударов по российской территории, вероятно, приведёт к оказанию [на него] давления пойти дальше", — указано в статье.

Уточняется, что Киев и Европа будут неизбежно требовать от лидера Соединённых Штатов изменить свою политику, позволив ВСУ наносить удары по всей России.

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Напомним, ранее украинские власти получили от президента США Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории РФ американским оружием, но лишь вблизи участка фронта под Харьковом, где киевский режим терпит поражение за поражением. Стало известно, что главу Белого дома снять действующий запрет убедили советник по нацбезопасности Джейк Салливан и руководитель Госдепартамента Энтони Блинкен. Последний, к слову, не исключил, что дальность ударов оружия США по России будет увеличиваться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Дарья Нарыкова
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