Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 04:27

Зеленский обсудит с шефом Пентагона расширение возможностей Киева

Politico: Киев разочарован неполным снятием запрета на удары вглубь России

Украинские власти разочаровало неполное разрешение США на использование американского оружия для ударов по российской территории. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники, близкие к администрации Зеленского.

"...В Киеве несколько разочарованы из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия", — говорится в материале американского издания.

Уже в субботу, 1 июня, Владимир Зеленский намерен встретиться на саммите в Сингапуре с главой Пентагона Ллойдом Остином и обсудить расширение военных возможностей для ВСУ.

Запад обвинили в отмене доктрины ядерного сдерживания в одностороннем порядке
Запад обвинили в отмене доктрины ядерного сдерживания в одностороннем порядке

Напомним, украинские власти получили от президента США Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России американским оружием, но лишь вблизи участка фронта под Харьковом, где киевский режим терпит поражение за поражением. Сообщалось, что убедили хозяина Белого дома снять действующий запрет советник по нацбезопасности Джейк Салливан и руководитель Госдепартамента Энтони Блинкен.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Review News

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • США
  • ВСУ
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров