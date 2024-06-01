Зеленский обсудит с шефом Пентагона расширение возможностей Киева

Украинские власти разочаровало неполное разрешение США на использование американского оружия для ударов по российской территории. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники, близкие к администрации Зеленского.

"...В Киеве несколько разочарованы из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия", — говорится в материале американского издания.

Уже в субботу, 1 июня, Владимир Зеленский намерен встретиться на саммите в Сингапуре с главой Пентагона Ллойдом Остином и обсудить расширение военных возможностей для ВСУ.