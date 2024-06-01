Зеленский обсудит с шефом Пентагона расширение возможностей Киева
Politico: Киев разочарован неполным снятием запрета на удары вглубь России
Украинские власти разочаровало неполное разрешение США на использование американского оружия для ударов по российской территории. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники, близкие к администрации Зеленского.
"...В Киеве несколько разочарованы из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия", — говорится в материале американского издания.
Уже в субботу, 1 июня, Владимир Зеленский намерен встретиться на саммите в Сингапуре с главой Пентагона Ллойдом Остином и обсудить расширение военных возможностей для ВСУ.
Напомним, украинские власти получили от президента США Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России американским оружием, но лишь вблизи участка фронта под Харьковом, где киевский режим терпит поражение за поражением. Сообщалось, что убедили хозяина Белого дома снять действующий запрет советник по нацбезопасности Джейк Салливан и руководитель Госдепартамента Энтони Блинкен.
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