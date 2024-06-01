Западные страны, разрешив киевскому режиму наносить удары по территории РФ, в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал постпред Крыма при президенте России, заместитель премьер-министра республиканского правительства Георгий Мурадов.

Чиновник отметил, что Москву пытаются убедить в том, что прилетающие на территорию России ракеты не имеют отношения ни к Европе, ни к США. В то же время, по его словам, сегодня уже в открытую говорится о выполнении западными инструкторами целеуказания для нанесения ударов.

"Наши противники, по существу, тонкой психологической операцией "дезориентации" Москвы в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания, которая до сих пор уберегала мир от глобального ядерного столкновения. Мы ни в коем случае не должны попасть в эту ловушку", — заявил собеседник информагентства.

Вице-премьер подчеркнул, что западные страны должны понимать, что они, как инициаторы и наводчики поставляемых украинским войскам ими же дальнобойных ракет, получат ответ в случае нанесения ударов ВСУ этими снарядами по РФ. Он также сообщил, что единственным инструментом, который сдерживает мир от ядерного коллапса, является сохранение доктрины ядерного сдерживания в её реальной трактовке.

Мурадов рассказал, что пока ещё Запад придерживается логики, согласно которой за подобные атаки Москва должна "бомбить" Незалежную, а западные страны тут якобы "ни при чём". Постпред считает, что тем самым российской стороне говорят атаковать Украину, даже если с её территории по РФ будет нанесён ядерный удар.

"Доведём эту мысль до логического завершения. Если по Нью-Йорку, Лондону или Брюсселю будет нанесён удар с условного "острова Муруроа", то в ответ американцы, англичане и НАТО должны нанести ядерный удар не по владельцам ядерного оружия, а по этому необитаемому острову, откуда им "прилетело", — заключил Мурадов.