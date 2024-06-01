Запад обвинили в отмене доктрины ядерного сдерживания в одностороннем порядке
Вице-премьер Крыма Мурадов: Запад отменяет доктрину ядерного сдерживания
Западные страны, разрешив киевскому режиму наносить удары по территории РФ, в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал постпред Крыма при президенте России, заместитель премьер-министра республиканского правительства Георгий Мурадов.
Чиновник отметил, что Москву пытаются убедить в том, что прилетающие на территорию России ракеты не имеют отношения ни к Европе, ни к США. В то же время, по его словам, сегодня уже в открытую говорится о выполнении западными инструкторами целеуказания для нанесения ударов.
"Наши противники, по существу, тонкой психологической операцией "дезориентации" Москвы в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания, которая до сих пор уберегала мир от глобального ядерного столкновения. Мы ни в коем случае не должны попасть в эту ловушку", — заявил собеседник информагентства.
Вице-премьер подчеркнул, что западные страны должны понимать, что они, как инициаторы и наводчики поставляемых украинским войскам ими же дальнобойных ракет, получат ответ в случае нанесения ударов ВСУ этими снарядами по РФ. Он также сообщил, что единственным инструментом, который сдерживает мир от ядерного коллапса, является сохранение доктрины ядерного сдерживания в её реальной трактовке.
Мурадов рассказал, что пока ещё Запад придерживается логики, согласно которой за подобные атаки Москва должна "бомбить" Незалежную, а западные страны тут якобы "ни при чём". Постпред считает, что тем самым российской стороне говорят атаковать Украину, даже если с её территории по РФ будет нанесён ядерный удар.
"Доведём эту мысль до логического завершения. Если по Нью-Йорку, Лондону или Брюсселю будет нанесён удар с условного "острова Муруроа", то в ответ американцы, англичане и НАТО должны нанести ядерный удар не по владельцам ядерного оружия, а по этому необитаемому острову, откуда им "прилетело", — заключил Мурадов.
Ранее на эту тему высказывался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что одобрившие удары своим оружием по территории России страны Североатлантического альянса должны осознавать, что их техника и специалисты будут уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на нашу страну.
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